Léo Ortiz em treino do Flamengo - Adriano Fontes / Flamengo

Léo Ortiz em treino do FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 28/07/2026 18:43 | Atualizado 28/07/2026 19:07

Rio - O Flamengo divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Internacional, válida pelo Brasileirão, e confirmou os retornos de Léo Ortiz, De La Cruz e Carrascal. Por outro lado, Lucas Paquetá segue fora.

Léo Ortiz não atua desde o dia 30 de maio, quando o Flamengo venceu o Coritiba por 3 a 0 no Maracanã. O zagueiro precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. Naquele mesmo dia, o clube informou que o exame de ressonância magnética "identificou uma pequena lesão muscular na região posterior da coxa direita". O problema, porém, demandou mais tempo para a recuperação.

De La Cruz, por sua vez, lidou com um problema físico, conforme explicou o técnico Leonardo Jardim recentemente . Agora, volta à lista de relacionados.

Lucas Paquetá, que sofreu lesão muscular na região posterior da coxa esquerda durante a Copa do Mundo, treinou com o elenco do Flamengo na segunda-feira (27) , mas ainda não voltou à lista.

Veja os relacionados

GOLEIROS: Andrew, Dyogo Alves e Rossi;

DEFENSORES: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Danilo, Emerson Royal, Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vitão;

MEIO-CAMPISTAS: Carrascal, De Arrascaeta, De La Cruz, Erick Pulgar, Evertton Araújo, Jorginho, Lorran e Saúl;

ATACANTES: Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Pedro, Samuel Lino e Wallace Yan.

Internacional e Flamengo vão medir forças na quarta-feira (29), a partir das 19h30, no Beira-Rio. A partida é válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Confira o boletim de imprensa



GONZALO PLATA

Com uma tendinite no joelho direito, jogador está em tratamento com o Departamento Médico do clube.



LUIZ ARAÚJO

Jogador segue o planejamento de recuperação estabelecido pelo Departamento Médico do clube.