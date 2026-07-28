Rio - O Flamengo divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Internacional, válida pelo Brasileirão, e confirmou os retornos de Léo Ortiz, De La Cruz e Carrascal. Por outro lado, Lucas Paquetá segue fora.
Léo Ortiz não atua desde o dia 30 de maio, quando o Flamengo venceu o Coritiba por 3 a 0 no Maracanã. O zagueiro precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. Naquele mesmo dia, o clube informou que o exame de ressonância magnética "identificou uma pequena lesão muscular na região posterior da coxa direita". O problema, porém, demandou mais tempo para a recuperação.
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