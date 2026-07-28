Apresentação de Zé Lucas no CruzeiroGustavo Martins / Cruzeiro
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O clube mineiro apresentou Zé Lucas, que veio do Sport
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