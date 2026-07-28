Apresentação de Zé Lucas no Cruzeiro - Gustavo Martins / Cruzeiro

Apresentação de Zé Lucas no CruzeiroGustavo Martins / Cruzeiro

Publicado 28/07/2026 20:20 | Atualizado 29/07/2026 15:06

Minas Gerais - O Cruzeiro venceu a concorrência de Flamengo e de clubes da Europa para acertar a contratação de Zé Lucas, joia do Sport. Apresentado nesta terça-feira (28), o volante explicou o acerto com o clube mineiro.

"Ano passado teve muita especulação para onde eu iria. Então, deixava isso com meu staff, sabem muito o que fazer. Confiei muito neles. Quando vieram esse ano com a proposta com o Cruzeiro, todo projeto que o Cruzeiro proporcionou, eu não tive como recusar", disse Zé Lucas.

Transparência

O Sport informou que o Cruzeiro adquiriu 60% dos direitos econômicos de Zé Lucas por 5 milhões de dólares (quase R$ 25,6 na cotação atual). O valor será pago em três parcelas escalonadas entre agosto e outubro deste ano.

Ainda de acordo com o comunicado, o Sport "reteve 20% dos direitos econômicos do atleta, assegurando participação financeira em eventual transferência futura".

Na nota, o clube pernambucano também anunciou que "como parte integrante da negociação, o Cruzeiro cederá por empréstimo ao Sport Club do Recife os atletas Chico da Costa e Murilo Rhikman até o final da temporada de 2026".

Chico da Costa, porém, recusou a ida para o Leão, que receberá uma compensação financeira, segundo informou o site 'ge'.