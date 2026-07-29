Leonardo Jardim é o técnico do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Leonardo Jardim é o técnico do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 29/07/2026 08:52

O Flamengo encara o Internacional nesta quarta-feira (29), às 19h30, no estádio Beira-Rio, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo colocado do torneio, o Rubro-Negro empatou em casa com o São Paulo no último domingo (26) e busca a vitória para diminuir a distância de seis pontos do líder Palmeiras, que joga contra o Vitória às 21h30.

Onde assistir

O jogo será transmitido no Amazon Prime Video (streaming).

Como chega o Rubro-Negro

O técnico Leonardo Jardim terá os retornos de Léo Ortiz, que não atua desde o último dia 30 de maio por lesão, e Carrascal, que estava suspenso. De la Cruz também volta à lista de relacionados após superar um problema físico que o tirou dos últimos jogos. Plata, Luiz Araújo e Paquetá seguem fora.



Com isso, o treinador deve mandar a campo: Rossi; Royal, Vitão, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Samuel Lino; Carrascal, Bruno Henrique e Pedro.

Provável escalação do Internacional

O Internacional é o 16º colocado do Brasileirão, empatado em número de pontos com o Vasco, que abre a zona de rebaixamento. O goleiro Rochet deve desfalcar o time, enquanto Victor Gabriel segue suspenso após receber cartão vermelho por dura entrada no último jogo. Mercado pode voltar ao time após ficar no banco contra o Athletico-PR.



Sendo assim, o técnico Paulo Pezzolano deve escalar a seguinte formação: Anthoni; Bruno Gomes, Maripán, Mercado e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique, Vitinho e Bernabei; Carbonero e Alerrandro.

Arbitragem

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)