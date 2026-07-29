Zubeldía comanda o treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Zubeldía comanda o treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 29/07/2026 09:14

Rio — O Fluminense enfrenta o Bahia nesta quarta-feira (29), às 21h30, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O Tricolor Carioca, quarto colocado na competição, vem de três empates e uma derrota nos últimos quatro jogos pelo torneio nacional e precisa voltar a vencer para diminuir a diferença dos times no topo da tabela.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da TV Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).

Como chega o Fluminense

O técnico Luis Zubeldía não contará com John Kennedy, suspenso, e os lesionados Millán, Jemmes e Guilherme Arana. Apesar disso, o treinador deve repetir a base do time nos últimos jogos, promovendo a entrada de Savarino, além de manter a dupla de zaga formada por Freytes e Thiago Silva.



Portanto, a escalação do Fluminense deve ser: Fábio, Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Savarino, Canobbio e Hulk.

Provável escalação do Bahia

O técnico Rogério Ceni terá os desfalques do zagueiro David Duarte e do lateral-esquerdo Zé Guilherme. Com isso, Marcos Victor e Luciano Juba devem começar o jogo de titulares. Fora isso, a equipe deve ser semelhante à que empatou com o Corinthians no último fim de semana.



Sendo assim, os 11 iniciais devem ser: Ronaldo, Roman Gomez, Marcos Victor, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Erick Pulga, Ademir e Alejo Veliz.

Arbitragem

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

VAR: Daiane Muniz (SP)