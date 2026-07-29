Momento em que jogadora, não identificada, chuta adversária - Reprodução

Momento em que jogadora, não identificada, chuta adversária Reprodução

Publicado 29/07/2026 10:26 | Atualizado 29/07/2026 10:28





"A gente falou com as atletas: 'Vamos jogar bola, vamos respeitar a equipe adversária. Vamos jogar duro? Jogue na bola'. O jogo em si estava calmo. Teve uma provocação quando elas fizeram o gol. Ela foi lá, fez um gesto para a torcida. Eu chamei a atenção da atleta para que ela não fizesse mais aquilo, porque, se ela fizesse mais uma coisa daquela, ia ser punida com cartão", disse, em entrevista à TV Verdes Mares. O árbitro do jogo em que uma jogadora agrediu a adversária com um chute na cabeça, em um campeonato de futsal feminino em Fortaleza, se manifestou e deu sua versão sobre o ocorrido. O juiz Renato Silva afirmou que a partida estava calma, mas ficou tensa quando uma das atletas fez um gesto provocativo ao marcar um gol."A gente falou com as atletas: 'Vamos jogar bola, vamos respeitar a equipe adversária. Vamos jogar duro? Jogue na bola'. O jogo em si estava calmo. Teve uma provocação quando elas fizeram o gol. Ela foi lá, fez um gesto para a torcida. Eu chamei a atenção da atleta para que ela não fizesse mais aquilo, porque, se ela fizesse mais uma coisa daquela, ia ser punida com cartão", disse, em entrevista à TV Verdes Mares.

Entenda o caso

A partida aconteceu na última quarta-feira (22), no Ginásio Joaquim Gregório, em Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza, durante a partida entre o Projeto RDJ Sport Feminino e o time As Resenhas. No início do segundo tempo, quando o RDJ vencia por 1 a 0, uma jogadora do As Resenhas deu dois chutes na cabeça de uma atleta, identificada como Júlia, que estava caída no chão.



Depois disso, árbitros e integrantes das comissões técnicas entraram na quadra para acalmar a confusão. Então, a partida foi encerrada.



A agressora, que não teve a identidade revelada, foi punida pela Liga Desportiva do Eusébio com uma suspensão de cinco anos das atividades esportivas da cidade. Além disso, a equipe dela, As Resenhas, acabou eliminada do torneio. A atleta é investigada pela Polícia Civil do Ceará.



Já o RDJ Sport informou que Júlia foi imediatamente encaminhada ao hospital, mas recebeu alta e já está em casa se recuperando.