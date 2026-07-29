Momento em que jogadora, não identificada, chuta adversária Reprodução
"A gente falou com as atletas: 'Vamos jogar bola, vamos respeitar a equipe adversária. Vamos jogar duro? Jogue na bola'. O jogo em si estava calmo. Teve uma provocação quando elas fizeram o gol. Ela foi lá, fez um gesto para a torcida. Eu chamei a atenção da atleta para que ela não fizesse mais aquilo, porque, se ela fizesse mais uma coisa daquela, ia ser punida com cartão", disse, em entrevista à TV Verdes Mares.
Entenda o caso
Depois disso, árbitros e integrantes das comissões técnicas entraram na quadra para acalmar a confusão. Então, a partida foi encerrada.
A agressora, que não teve a identidade revelada, foi punida pela Liga Desportiva do Eusébio com uma suspensão de cinco anos das atividades esportivas da cidade. Além disso, a equipe dela, As Resenhas, acabou eliminada do torneio. A atleta é investigada pela Polícia Civil do Ceará.
Já o RDJ Sport informou que Júlia foi imediatamente encaminhada ao hospital, mas recebeu alta e já está em casa se recuperando.
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