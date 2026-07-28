Renê Simões foi anunciado como CEO do Maricá FC - Divulgação

Renê Simões foi anunciado como CEO do Maricá FCDivulgação

Publicado 28/07/2026 21:26

Rio - O Maricá F.C anunciou nesta terça-feira (28) a contratação de Renê Simões, que chega para assumir o cargo de CEO. Ele será responsável pelo futebol profissional e pelas categorias de base do clube.

Renê Simões teve uma reunião com o prefeito de Maricá e um dos fundadores do Maricá F.C, Washington Quaquá, para fechar detalhes do projeto de longo prazo, que busca colocar o clube entre os grandes do futebol brasileiro.



"Não se constrói um futuro vitorioso sem planejar passo a passo os próximos passos. E é isso que estamos fazendo aqui, ao lado do novo presidente do Maricá F.C., Willians Maturana, e do secretário de esportes, Filipe Bittencourt. E damos mais um passo com a chegada do Renê Simões, indicado pelo meu amigo Bismarck Faria. Queremos revolucionar o futebol do Maricá F.C., transformando o clube em uma potência do futebol brasileiro. Leva um tempo, mas estamos trabalhando para isso".

Como técnico, Renê Simões foi o responsável por levar a seleção da Jamaica à sua primeira Copa do Mundo, em 1998, disputada na França.

Ele também conquistou a medalha de prata com a seleção brasileira feminina na Olimpíada de Atenas, em 2004. Renê Simões ainda acumula passagens por grandes clubes do futebol nacional, como Fluminense, Botafogo, Coritiba, Bahia e Vitória, além de times e seleções do futebol internacional.

O novo CEO do Maricá F.C celebrou o novo desafio. "Estou muito animado, porque estamos conversando não apenas na montagem de um clube, mas de um projeto de longo prazo. Tenho certeza de que vamos conseguir fazer em Maricá tudo aquilo que conseguimos fazer em outros lugares, como na Jamaica. Lá sequer havia futebol profissional e conseguimos construir um projeto que levou a seleção a uma Copa do Mundo", disse Renê Simões.