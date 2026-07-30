Carlos Espí é o novo reforço do Real MadridReprodução/ X @realmadrid
"Real Madrid CF e o Levante UD chegaram a um acordo para a transferência do jogador Carlos Espí, que ficará vinculado ao nosso clube pelas próximas cinco temporadas, até 30 de junho de 2031", anunciou o Real Madrid.
O reforço foi eleito na temporada passada o melhor jogador sub-23 de LaLiga e chega sob o respaldo de ser goleador, mesmo com pouca idade. Com Mbappé garantido no ataque de José Mourinho, que em breve terá o retorno de Rodrygo, se recuperando de lesão, a briga por uma vaga na reserva se torna maior e Espí vira um concorrente para Endrick.
Depois de ter pouco espaço com Carlo Ancelotti no Real Madrid, Endrick fez bom trabalho emprestado ao Lyon, da França, no qual anotou muitos gols e distribuiu assistências. De volta à Espanha, o brasileiro treina há dois dias com o grupo e ainda tenta convencer Mourinho de que merece oportunidade.
Na Espanha, alguns veículos de comunicação importantes como o jornal 'Marca' já informam que o clube estuda novo empréstimo do brasileiro, mesmo a contragosto do jogador.
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