Matheus Cunha parada na estrada - Reprodução/ Instagram @cunha

Matheus Cunha parada na estradaReprodução/ Instagram @cunha

Publicado 30/07/2026 18:28

Matheus Cunha precisou de ajuda na estrada com o carro, nesta quinta-feira (30), e postou um stories para mostrar o auxílio que recebeu de um mecânico no local. O homem não aceitou o pagamento em dinheiro, alegando que o craque já deu muitas alegrias para ele.

Com isso, o atual camisa 9 da seleção brasileira fez a divulgação em seu Instagram da loja onde o homem trabalha. O momento foi bem descontraído, o jogador conversa com todos no local, cumprimenta os carros passando e tira foto com os trabalhadores da loja.

Matheus Cunha, jogador da Seleção Brasileira e do Manchester United, fazendo divulgação de uma loja de peças de carro após o mecânico consertar seu automóvel e não cobrar pelo serviço.



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"Ai tu não quer que eu pague por quê? Por que eu te dei muita alegria? Já falei de tudo para pagar, mas esse homem não quer aceitar, não. Aí o que ele pediu em troca? Vamos fazer só a divulgação da loja" disse Matheus Cunha em conversa com o mecânico.

Além disso, mostrou o Instagram da loja, que até o momento já conseguiu mais de mil seguidores novos com a divulgação gratuita.

Os fãs se divertiram com as filmagens e elogiaram a humildade do jogador do Manchester United, que mesmo com a fama, não deixou suas raízes de lado.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de João Alexandre Borges