Matheus Cunha precisou de ajuda na estrada com o carro, nesta quinta-feira (30), e postou um stories para mostrar o auxílio que recebeu de um mecânico no local. O homem não aceitou o pagamento em dinheiro, alegando que o craque já deu muitas alegrias para ele.
Com isso, o atual camisa 9 da seleção brasileira fez a divulgação em seu Instagram da loja onde o homem trabalha. O momento foi bem descontraído, o jogador conversa com todos no local, cumprimenta os carros passando e tira foto com os trabalhadores da loja.
Matheus Cunha, jogador da Seleção Brasileira e do Manchester United, fazendo divulgação de uma loja de peças de carro após o mecânico consertar seu automóvel e não cobrar pelo serviço.
"Ai tu não quer que eu pague por quê? Por que eu te dei muita alegria? Já falei de tudo para pagar, mas esse homem não quer aceitar, não. Aí o que ele pediu em troca? Vamos fazer só a divulgação da loja" disse Matheus Cunha em conversa com o mecânico.
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