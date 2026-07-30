Momento em que Luan Cândido faz o gesto de roubo no duelo entre Vitória e Palmeiras - Reprodução / Premiere

Momento em que Luan Cândido faz o gesto de roubo no duelo entre Vitória e PalmeirasReprodução / Premiere

Publicado 30/07/2026 17:12

Em nota oficial publicada nesta quinta-feira (30), o Vitória saiu em defesa de Luan Cândido, expulso na derrota por 4 a 0 para o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro . O Leão da Barra repudiou as declarações de Abel Ferreira, comandante do time paulista, sobre a conduta do lateral-esquerdo, que levou cartão vermelho por fazer sinal de roubo ainda no primeiro tempo.

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“Conhece o histórico do Luan Cândido? Aquele gesto é muito claro. O árbitro seguiu as regras. É preciso coragem para seguir as regras”, disse o técnico português, em entrevista coletiva.

O defensor estava insatisfeito com a expulsão de Cacá, por entrada dura em Jhon Arias. Antes, a equipe rubro-negra havia pedido um vermelho para Maurício, do Palmeiras. “Reiteramos nossa total confiança no caráter, na conduta profissional e na integridade de Luan Cândido, que honra diariamente a camisa do Vitória dentro e fora de campo”, escreveu o clube baiano.

A nota oficial do Vitória:

“O Esporte Clube Vitória vem a público expressar sua indignação diante das declarações proferidas pelo treinador da Sociedade Esportiva Palmeiras, Sr. Abel Ferreira, durante sua entrevista coletiva após a partida da última quarta-feira (29), nas quais questiona o caráter de nosso atleta Luan Cândido.



“Conhece o histórico do Luan Cândido? Conhece o histórico dele?”, disse Abel Ferreira.



O atleta Luan Cândido estreou profissionalmente em 2020 e, desde então, acumula seis expulsões em seis anos de carreira, o que corresponde a uma média de uma expulsão por temporada, sendo quatro expulsões diretas e duas por dois cartões amarelos. Tratando-se de um defensor, trata-se de um número considerado baixo.



Durante o mesmo período, o treinador Abel Ferreira acumula 13 expulsões em jogos oficiais. Um número que representa mais do que o dobro da quantidade registrada por nosso atleta e, principalmente, parte de um profissional que deveria servir de exemplo para seus jogadores.



O Esporte Clube Vitória defende que a arbitragem do futebol brasileiro deve ser aprimorada e profissionalizada, para que todos os clubes deixem de sofrer com atuações equivocadas que acabam prejudicando projetos inteiros. Por isso, causa-nos estranheza que o Sr. Abel Ferreira considere um lance claro de agressão como algo “no limite”, especialmente por se tratar de alguém que frequentemente manifesta insatisfação com a qualidade da arbitragem nacional.



Por fim, reiteramos nossa total confiança no caráter, na conduta profissional e na integridade de Luan Cândido, atleta que honra diariamente a camisa do Esporte Clube Vitória dentro e fora de campo.”