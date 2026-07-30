Momento em que Luan Cândido faz o gesto de roubo no duelo entre Vitória e PalmeirasReprodução / Premiere
A nota oficial do Vitória:
“Conhece o histórico do Luan Cândido? Conhece o histórico dele?”, disse Abel Ferreira.
O atleta Luan Cândido estreou profissionalmente em 2020 e, desde então, acumula seis expulsões em seis anos de carreira, o que corresponde a uma média de uma expulsão por temporada, sendo quatro expulsões diretas e duas por dois cartões amarelos. Tratando-se de um defensor, trata-se de um número considerado baixo.
Durante o mesmo período, o treinador Abel Ferreira acumula 13 expulsões em jogos oficiais. Um número que representa mais do que o dobro da quantidade registrada por nosso atleta e, principalmente, parte de um profissional que deveria servir de exemplo para seus jogadores.
O Esporte Clube Vitória defende que a arbitragem do futebol brasileiro deve ser aprimorada e profissionalizada, para que todos os clubes deixem de sofrer com atuações equivocadas que acabam prejudicando projetos inteiros. Por isso, causa-nos estranheza que o Sr. Abel Ferreira considere um lance claro de agressão como algo “no limite”, especialmente por se tratar de alguém que frequentemente manifesta insatisfação com a qualidade da arbitragem nacional.
Por fim, reiteramos nossa total confiança no caráter, na conduta profissional e na integridade de Luan Cândido, atleta que honra diariamente a camisa do Esporte Clube Vitória dentro e fora de campo.”
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