Gabriel Pec sofreu fratura na tíbia da perna esquerda - Lucas Bubols / Cruzeiro

Gabriel Pec sofreu fratura na tíbia da perna esquerdaLucas Bubols / Cruzeiro

Publicado 29/07/2026 23:50

Lesionado em sua estreia pelo Cruzeiro , após entrada dura do zagueiro Victor Gabriel, Gabriel Pec recebeu desculpas e promessas de orações do adversário. O defensor foi suspenso pelo STJD até que o ex-Vasco se recupere da contusão, mas o clima da conversa entre eles foi de paz.

A troca de mensagens entre os jogadores foi apresentada pela defesa de Victor Gabriel, na última terça-feira (28), durante o julgamento. Nela, é possível notar que o zagueiro demonstrou preocupação com o estado físico do atacante, e foi perdoado por ele após a fratura na tíbia da perna esquerda.

O primeiro contato de Victor Gabriel com Pec foi enviado na última quinta-feira (23), um dia após o jogo, pelo direct do Instagram. Ele pediu perdão pelo carrinho e afirmou não o ter feito de propósito. "Eu jamais faria isso com um companheiro de profissão por maldade", escreveu.

De imediato, o ex-Vasco o acalmou e projetou um rápido retorno aos gramados. "Tô melhor agora!!! Deus é bom!!! Fica em paz irmão! Já já tô de voltaaaa. Fica com Deus, irmão", respondeu.

Quando saíram notícias sobre a lesão, Victor Gabriel retomou a conversa e fez novo pedido de desculpas. "Vi a notícia da sua lesão. Fiquei muito triste. Vai precisar passar por cirurgia? Sei que meu pedido de desculpas nesse momento não vai mudar muita coisa, mas quero novamente te pedir desculpas", digitou.

O jogador do Internacional prometeu colocar Gabriel Pec em suas orações. Em seguida, o atacante reforçou o perdão: "Sei que não foi de maldade, mas fica em paz. Se precisar de mim, qualquer coisa, pode falar comigo". Além disso, respondeu que precisaria, sim, da cirurgia, mas que voltaria em quatro meses.

A conversa seguiu em clima amigável e, na mensagem final, Victor Gabriel o desejou uma "excelente e abençoada recuperação". O prazo estimado para que o atleta do Cruzeiro volte aos gramados é de três a quatro meses, ou seja, entre o final de outubro e novembro, na reta final da temporada.

Confira a conversa entre Victor Gabriel e Gabriel Pec

Victor Gabriel: "Boa noite, mano! Como você está? Mano, só queria te pedir desculpas pelo acontecido no jogo, não foi com nenhuma intenção de machucar você, eu jamais faria isso com um companheiro de profissão por maldade. Eu não sou esse tipo de pessoa, foi um lance infeliz. Espero que você se recupere o mais rápido possível e volte logo a jogar. Desculpa, mano! De coração mesmo. Estou aqui para que sua recuperação seja o mais rápido possível".

Gabriel Pec: "Fala manooo. Tô melhor agora!!! Deus é bom!!! Fica em paz irmão!!! Já já tô de voltaaaa. Fica com Deus irmão".

Victor Gabriel: "Fiquei preocupado mano, vi o lance depois e foi uma entrada muito forte e eu não consegui recolher a perna. Mas fiquei orando para que não fosse nada grave e espero que não seja irmão. Deus te abençoe irmão. Abraço".

Gabriel Pec: "Amém! Se Deus quiser não vai ser nada".

Victor Gabriel: "Bom dia, mano! Vi aqui a notícia da sua lesão. Fiquei muito triste. Vai precisar passar por cirurgia? Sei que é um momento difícil pra você e pra sua família. Sei que meu pedido de desculpas nesse momento não vai mudar muita coisa, mas quero novamente te pedir desculpas. Neste momento eu acredito que a minha melhor ajuda pra você será a minha sincera oração, e estou aqui orando muito pra que Deus abençoe a sua recuperação. Fica bem mano".

Gabriel Pec (por áudio): "Fala, meu parceiro. Hoje de manhã eu recebi ali as imagens. Ainda tá vendo, talvez eu vá ter que passar por cirurgia sim, mas quatro meses eu tô de volta. Obrigado aí pela mensagem, pelo pedido de desculpas. Pode ficar em paz, mano, eu te desculpo, te perdoo. Eu sei que é difícil para tu, também, nem imagino o que tu deve estar passando aí. Sei que não foi de maldade, mas fica em paz mano. Se precisar de mim, qualquer coisa, pode falar comigo. Fica tranquilo mano, cabeça boa, isso acontece. Já já a gente tá de volta aí. Tamo junto, 'mulekin'".

Victor Gabriel (por áudio): "Pô mano, brigadão, de coração, brigadão mesmo. Se eu puder te ajudar com algo, me coloco à disposição totalmente, mas sabe que eu vou estar orando por você, todos os dias, em todas as minhas orações. Vou colocar você para que Deus abençoe sua recuperação e você volte a jogar o mais rápido possível. Peço desculpas mais uma vez, à sua família, sei que você acabou de chegar e foi uma lesão grave. E você pode ficar fora por um pouco mais de tempo. Muito mal mano, me sentindo muito mal, jamais foi com intenção alguma de te machucar. Fiquei muito mal, muito ataque assim, mano, comigo, minha família, uma loucura. Eu tô orando por você sempre e sua família. E brigadão mano, por aceitar as desculpas. Que Deus te abençoe na recuperação, um abraço".

Gabriel Pec (por áudio): "Fala, meu irmão, fica tranquilo. Brigado pela mensagem de novo. Pode ficar em paz. Já tô melhor aqui já, tô sendo medicado aqui no hospital. Ainda não sei se vou ter que fazer cirurgia ou não, mas Deus tá no controle de tudo e jajá eu vou estar de volta aí aos gramados, valeu? Fica bem, mano. Que Deus te abençoe. Brigado aí pelas orações também, pelas mensagens, tá bom? Já deu tudo certo. Tamo junto".

Victor Gabriel: "Espero que não precise de cirurgia irmão, estou orando muito por isso. Que bom que você tá melhor. Deus te abençoe e que você tenha uma excelente e abençoada recuperação irmão. Um grande abraço. Continuo daqui orando pela sua vida e pela sua recuperação".