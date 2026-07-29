Fluminense lançou a nova terceira camisa para a temporada - Divulgação/Puma

Fluminense lançou a nova terceira camisa para a temporadaDivulgação/Puma

Publicado 29/07/2026 15:15 | Atualizado 29/07/2026 15:19

Não é a primeira vez que o Fluminense estreia uma terceira camisa diante do Bahia. Em 2017, o Tricolor utilizou um modelo grená pela primeira vez diante do time baiano e empatou por 1 a 1, no Maracanã, pelo Brasileirão. Na ocasião, Gustavo Scarpa fez o gol tricolor.

O Fluminense nunca perdeu em estreia de terceira camisa no Maracanã. Ao todo, são sete vitórias e seis empates em 13 jogos. Houve duas vitórias em estreias do uniforme alternativo no Nilton Santos devido a indisponibilidade do Maracanã nas ocasiões.

O histórico em estreias com a camisa verde também é positivo. Com os três modelos anteriores, foram duas vitórias e um empate. O Fluminense venceu o Joinville por 1 a 0, no Maracanã, em 2015, e o Coritiba por 4 a 0, no Nilton Santos, em 2020, além de empatar com o Corinthians em 3 a 3, no Maracanã, em 2023.

Sem vencer há quatro jogos no Brasileirão, o Fluminense tem pela frente um confronto direto com o Bahia na disputa pelo G-5. O Tricolor encara o Esquadrão de Aço nesta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 21ª rodada.

Estreias da terceira camisa do Fluminense:

2002 - Fluminense 3x1 Toluca (MÉX) - Maracanã - Amistoso

2003 - Fluminense 1x1 Paysandu - Maracanã - Brasileirão

2004 - Fluminense 1x1 América-MG - Maracanã - Brasileirão

2007 - Fluminense 1x1 São Paulo - Maracanã - Brasileirão

2009 - Fluminense 0x0 Grêmio Barueri - Maracanã - Brasileirão

2011 - Fluminense 2x0 Internacional - Nilton Santos - Brasileirão

2012 - Grêmio 1x0 Fluminense - Olímpico - Brasileirão

2013 - Fluminense 2x1 Portuguesa - Maracanã - Brasileirão

2015 - Fluminense 1x0 Joinville - Maracanã - Brasileirão

2017 - Fluminense 1x1 Bahia - Maracanã - Brasileirão

2019 - Fluminense 3x1 Portuguesa-RJ - Maracanã - Carioca

2020 - Fluminense 4x0 Coritiba - Nilton Santos - Brasileirão

2021 - Fluminense 2x1 Palmeiras - Maracanã - Brasileirão

2022 - Fluminense 4x0 Juventude - Maracanã - Brasileirão

2023 - Fluminense 3x3 Corinthians - Maracanã - Brasileirão

2024 - Atlético-GO 1x0 Fluminense - Antônio Accioly - Brasileirão

2025 - Fluminense 1x0 Juventude - Maracanã - Brasileirão