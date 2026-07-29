Não é a primeira vez que o Fluminense estreia uma terceira camisa diante do Bahia. Em 2017, o Tricolor utilizou um modelo grená pela primeira vez diante do time baiano e empatou por 1 a 1, no Maracanã, pelo Brasileirão. Na ocasião, Gustavo Scarpa fez o gol tricolor.
O Fluminense nunca perdeu em estreia de terceira camisa no Maracanã. Ao todo, são sete vitórias e seis empates em 13 jogos. Houve duas vitórias em estreias do uniforme alternativo no Nilton Santos devido a indisponibilidade do Maracanã nas ocasiões.
O histórico em estreias com a camisa verde também é positivo. Com os três modelos anteriores, foram duas vitórias e um empate. O Fluminense venceu o Joinville por 1 a 0, no Maracanã, em 2015, e o Coritiba por 4 a 0, no Nilton Santos, em 2020, além de empatar com o Corinthians em 3 a 3, no Maracanã, em 2023.
Sem vencer há quatro jogos no Brasileirão, o Fluminense tem pela frente um confronto direto com o Bahia na disputa pelo G-5. O Tricolor encara o Esquadrão de Aço nesta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 21ª rodada.
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