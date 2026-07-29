Ganso em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

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Pedro Logato
Rio - Com futuro indefinido no Fluminense, o apoiador Paulo Henrique Ganso, de 36 anos, entrou na mira do Sport, que avalia uma investida pela contratação do camisa 10. As informações foram dadas pelo portal da "ESPN".
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O clube pernambucano deseja a contratação de um atleta para o setor e também avalia outros nomes. Ainda não houve uma proposta oficial, apesar uma sondagem por parte do Leão.
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Ganso perdeu bastante espaço no Fluminense na atual temporada. Em 2025, ele viveu um ano com muitos problemas de lesão, e perdeu a titularidade para Lucho Acosta. Com a chegada de Jefferson Savarino a situação se intensificou ainda mais.
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Ídolo do Fluminense, Ganso é o jogador mais longevo do elenco. Ele está no clube carioca desde 2019. O vínculo do apoiador com o Tricolor vai até dezembro. Ele já pode assinar um pré-contrato com outra equipe e deixar o Flu gratuitamente.
Pelo Fluminense desde 2019, Paulo Henrique Ganso acumula 317 jogos, tendo marcado 30 gols e distribuído 35 assistências. Na atual temporada, o camisa 10 perdeu espaço com Luis Zubeldía.