Willian em ação durante treino do GrêmioLucas Uebel / Grêmio FBPA
Torcedores do Fluminense criticam interesse em Willian
Aos 37 anos, o atacante está de saída do Grêmio
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