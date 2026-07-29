Willian em ação durante treino do GrêmioLucas Uebel / Grêmio FBPA

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João André Pombo
Rio - De saída do Grêmio depois de quase um ano, Willian despertou o interesse do Fluminense para a sequência da temporada. A torcida do time carioca, porém, não gostou da notícia. O atacante já despertou o interesse do Tricolor anteriormente, em 2025, mas as tratativas não avançaram.
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Os torcedores não ficaram nada satisfeitos com a sondagem pelo jogador. "O mais triste de tudo isso é que nem é surpreendente mais, contratar mal e vender pior ainda é o padrão do Fluminense há um tempo já", publicou um tricolor, nas redes sociais.
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De outro lado, os torcedores do Grêmio celebraram a saída de Willian: "Fluminense é um irmão para o Grêmio, mais um jogador que não consegue render indo parar lá".

Veja a reação da torcida

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Críticas da torcida do Fluminense à diretoria, após sondagem de Willian - Reprodução/X @EderOli9093240
Críticas da torcida do Fluminense à diretoria, após sondagem de Willian - Reprodução/X @MrGratos
Críticas da torcida do Fluminense à diretoria, após sondagem de Willian - Reprodução/X @WallaceMote
Críticas da torcida do Fluminense à diretoria, após sondagem de Willian - Reprodução/X @DossantosBrasil
Críticas da torcida do Fluminense à diretoria, após sondagem de Willian - Reprodução/X @NettoZacha45001
Críticas da torcida do Fluminense à diretoria, após sondagem de Willian - Reprodução/X @Raphael88295166
*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Theo Faria