Luis Zubeldía em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Sendo assim, se forem advertidos com o terceiro cartão amarelo, precisarão cumprir suspensão automática no clássico com o Botafogo, no sábado (8).
Antes, o Tricolor terá o Vasco pela frente, mas pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Os jogos decisivos por um espaço na próxima fase do torneio serão no sábado (1º) e na quarta-feira (5).
Fluminense e Bahia vão se enfrentar às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O Tricolor precisa vencer para seguir firme na briga na parte de cima da tabela. Neste momento, soma 33 pontos e ocupa a quarta posição. O líder isolado é o Palmeiras, com 44.
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