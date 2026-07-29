Willian em treino do GrêmioDivulgação / Grêmio

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Pedro Logato
Rio - De saída do Grêmio, o atacante Willian, de 37 anos, pode pintar no Fluminense. De acordo com informações da rádio gaúcha "Rádio Imortal", o clube das Laranjeiras fez uma sondagem para saber a situação do veterano.
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Com contrato até dezembro, Willian foi informado pelo clube dos Pampas que está fora dos planos para o segundo semestre. Como entrou em campo em apenas nove jogos da Série A, o veterano poderá atuar por outra equipe na competição.
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Willian foi contratado pelo Grêmio no fim do ano passado. Ele sofreu uma fratura no pé direito e com isso pouco atuou em 2025. No total, o atacante entrou em campo em 28 jogos, anotou dois gols e deu cinco assistências.
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O atacante, assim como Hulk e Thiago Silva, que fazem parte do elenco do Fluminense, foi jogador da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014. Willian também esteve no Mundial de 2018, ao lado do zagueiro tricolor.