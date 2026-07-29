Lance do jogo entre Fluminense e Bahia - Marcelo Gonçalves / Fluminense F.C.

Lance do jogo entre Fluminense e BahiaMarcelo Gonçalves / Fluminense F.C.

Publicado 29/07/2026 23:30

Rio - O duelo de tricolores na noite desta quarta-feira (29) no Maracanã terminou sem vencedor. Fluminense e Bahia não marcaram e ficaram no empate em 0 a 0, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flu teve as principais oportunidades da partida, mas não conseguiu aproveitá-las.

A equipe de Luis Zubeldía soma 34 pontos e aparece na quarta posição.

Agora, o Tricolor Carioca vira a chave para a Copa do Brasil. O Fluminense enfrentará o Vasco no sábado (1º), a partir das 17h30, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final.

O jogo

Os dois times fizeram um primeiro tempo equilibrado, mas a grande chance foi do Fluminense. Aos 12 minutos, Canobbio fez um cruzamento na medida para Hulk, a bola até subiu um pouco no domínio, mas o atacante estava de frente para Ronaldo e tinha tudo para marcar. Apesar disso, mandou para fora.

O primeiro tempo seguiu aberto até o intervalo, com os dois times chegando ao ataque, mas foi pouco para conseguir balançar a rede. Segundo o 'Sofascore', o goleiro Ronaldo fez duas defesas ao longo da etapa inicial. Já Fábio não precisou fazer nenhuma.



No retorno do intervalo, o Fluminense voltou melhor. Dessa forma, o início do segundo tempo foi de um Flu que pressionava contra um Bahia que apenas se defendia, com muita dificuldade para sair.

Nesse período, a melhor chance veio com Hulk. Luciano Juba fez mal o corte, e a bola ficou viva na área. Ronaldo caiu após contato com o camisa 7, que conseguiu finalizar de cabeça. A bola ia entrando, mas Marcos Victor salvou praticamente em cima da linha.

O Bahia começou a se soltar para chegar e quase marcou com Jean Lucas, mas Fábio estava atento para fazer boa defesa. Depois dessa oportunidade, porém, o Esquadrão não conseguiu mais ser efetivo para trazer perigo à meta de Fábio.

O Fluminense, por sua vez, teve ótimas oportunidades para marcar na reta final, mas sem sucesso. A primeira veio com Canobbio, que ficou cara a cara com Ronaldo, mas demorou para concluir e finalizou mal. Assim, o camisa 1 fez a defesa. Posteriormente, Germán Cano teve uma oportunidade de dentro da área, mas parou no goleiro.

