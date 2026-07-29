Luis Zubeldía em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense F.C.

Luis Zubeldía em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense F.C.

Publicado 29/07/2026 17:30

Fluminense divulgou a lista de jogadores relacionados para enfrentar o Bahia, nesta quarta-feira (29). A bola vai rolar às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A grande novidade é o retorno de Savarino.

O meia-atacante havia ficado fora do empate por 1 a 1 com o Grêmio , no último domingo (26), em Porto Alegre, por causa de dores na coxa esquerda. Por outro lado, Guilherme Arana será desfalque, com um trauma no joelho direito. John Kennedy, suspenso, também não estará à disposição. Millán, Jemmes e Castillo, machucados, são outros que não poderão entrar em campo.

O Tricolor quer vencer para seguir firme na briga na parte de cima da tabela. Neste momento, soma 33 pontos e ocupa a quarta posição. O líder isolado é o Palmeiras, com 44.

Os relacionados do Fluminense

. Goleiros: Fábio, Gustavo Felix e Marcelo Pitaluga;

. Defensores: Freytes, Guga, Ignácio, Igor Rabello, Renê, Samuel Xavier e Thiago Silva;

. Meio-campistas: Alisson, Hércules, Lucho Acosta, Martinelli, Nonato, Otávio e PH Ganso;

. Atacantes: Canobbio, Germán Cano, Hulk, Kevin Serna, Riquelme, Savarino e Soteldo.