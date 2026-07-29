Neymar na eliminação do Brasil para a Noruega, na Copa do Mundo de 2026 - Rafael Ribeiro / CBF

Neymar na eliminação do Brasil para a Noruega, na Copa do Mundo de 2026Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 29/07/2026 17:48 | Atualizado 29/07/2026 17:48





Se ele, de fato, não disputar mais nenhuma partida com a camisa amarela, a última vez em que entrou em campo terá sido no duelo com a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, em que marcou de pênalti e provocou o goleiro Nyland. Com o clube paulista, tem contrato ao menos até o fim da temporada.



"Meu momento na seleção brasileira já foi. Fiz história, fui muito feliz, dei meu sangue, minha vida, sempre briguei e lutei pela amarelinha, mas agora eu não quero mais", disse Neymar em conversa com jornalistas após o jogo entre Santos e UCV.



O Marca, da Espanha, publicou o vídeo da declaração com o seguinte título: "Adeus a uma lenda para o Brasil", junto a uma montagem com lances do craque pela seleção brasileira. O jornal, porém, ressaltou que seu pai compartilhou o vídeo gerado por IA que o motivava a jogar a Copa de 2030. Neymar atuou por 45 minutos na vitória de 4 a 2 do Santos sobre a UCV, da Venezuela, na última terça-feira, 28, pela Copa Sul-Americana, e foi o suficiente para chamar atenção da imprensa mundial. Isso porque ele praticamente anunciou que pendurou as chuteiras na seleção brasileira. A declaração surpreendeu a mídia europeia, que falou no "adeus de uma lenda"Se ele, de fato, não disputar mais nenhuma partida com a camisa amarela, a última vez em que entrou em campo terá sido no duelo com a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, em que marcou de pênalti e provocou o goleiro Nyland. Com o clube paulista, tem contrato ao menos até o fim da temporada."Meu momento na seleção brasileira já foi. Fiz história, fui muito feliz, dei meu sangue, minha vida, sempre briguei e lutei pela amarelinha, mas agora eu não quero mais", disse Neymar em conversa com jornalistas após o jogo entre Santos e UCV.O Marca, da Espanha, publicou o vídeo da declaração com o seguinte título: "Adeus a uma lenda para o Brasil", junto a uma montagem com lances do craque pela seleção brasileira. O jornal, porém, ressaltou que seu pai compartilhou o vídeo gerado por IA que o motivava a jogar a Copa de 2030.