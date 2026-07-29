Jogadores da Espanha comemoram o título da Copa do Mundo de 2026 - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Jogadores da Espanha comemoram o título da Copa do Mundo de 2026William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 29/07/2026 12:16





A tiragem será feita pela Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, instituição responsável pela fabricação de moedas e cédulas em território espanhol.



Na parte da frente, aparecerá o retrato do Rei Felipe VI, com a inscrição “Felipe VI Rei da Espanha” e o ano de fabricação. Já o verso terá o logotipo do Mundial e a frase “Campeões do Mundo”. A Espanha lançará uma moeda comemorativa pelo título da Copa do Mundo de 2026 . O governo do país autorizou a produção de até 50 mil unidades, que custarão cerca de 60 euros (aproximadamente R$ 350).A tiragem será feita pela Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, instituição responsável pela fabricação de moedas e cédulas em território espanhol.Na parte da frente, aparecerá o retrato do Rei Felipe VI, com a inscrição “Felipe VI Rei da Espanha” e o ano de fabricação. Já o verso terá o logotipo do Mundial e a frase “Campeões do Mundo”.

A campanha na Copa do Mundo



A Espanha terminou a fase de grupos na liderança do Grupo H, com sete pontos - empatou com Cabo Verde (0 a 0) e superou Arábia Saudita (4 a 0) e Uruguai (1 a 0). Na segunda fase, venceu a Áustria (3 a 0).



Já nas oitavas, ganhou de Portugal (1 a 0). Depois, passou por Bélgica (2 a 1) e França (2 a 0). Na final, bateu a Argentina (1 a 0) e ficou com o título, o segundo da história do país.