Jogadores da Espanha comemoram o título da Copa do Mundo de 2026William Volcov / Parceiro / Agência O Dia
A tiragem será feita pela Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, instituição responsável pela fabricação de moedas e cédulas em território espanhol.
Na parte da frente, aparecerá o retrato do Rei Felipe VI, com a inscrição “Felipe VI Rei da Espanha” e o ano de fabricação. Já o verso terá o logotipo do Mundial e a frase “Campeões do Mundo”.
A campanha na Copa do Mundo
Já nas oitavas, ganhou de Portugal (1 a 0). Depois, passou por Bélgica (2 a 1) e França (2 a 0). Na final, bateu a Argentina (1 a 0) e ficou com o título, o segundo da história do país.
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