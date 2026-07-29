Argentinos podem receber punição - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Argentinos podem receber puniçãoWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 29/07/2026 15:03

A Fifa anunciou a abertura de uma série de processos disciplinares relacionados à participação da Argentina na Copa do Mundo. As investigações envolvem tanto a Associação do Futebol Argentino (AFA) quanto jogadores e integrantes da comissão técnica por episódios registrados ao longo do torneio e, principalmente, na final contra a Espanha.

No caso da AFA, a entidade máxima do futebol investiga possíveis infrações ligadas a cânticos e gestos discriminatórios, atrasos no início de partidas, descumprimento de protocolos de segurança e de organização dos jogos, além da exibição de mensagens consideradas inadequadas por parte da equipe e de torcedores. O lançamento de objetos nas arquibancadas durante partidas da seleção argentina também é apurado.

Além do processo contra a federação, a Fifa abriu procedimentos individuais após analisar o relatório elaborado pelo Procurador Disciplinar e de Ética sobre os incidentes ocorridos na decisão do Mundial. Os argentinos Nahuel Molina, Leandro Paredes e o auxiliar técnico Roberto Ayala responderão por supostas infrações enquadradas como agressão no Código Disciplinar da Fifa.

Segundo a entidade, Molina é investigado por dois episódios — um consumado e outro tentado —, enquanto Paredes responde por outras três ocorrências. Ayala também é alvo de um processo por um suposto ato de agressão contra Dani Olmo. Outros dois atletas também passaram a ser investigados por possível conduta antidesportiva: o argentino Thiago Almada e o espanhol Pablo Martín Páez Gavira, o Gavi.

Nahuel Molina ainda responderá por mais uma acusação relacionada ao mesmo enquadramento disciplinar. De acordo com a Fifa, todos os envolvidos já foram notificados e terão prazo para apresentar suas defesas. Somente após a análise das manifestações é que o Comitê Disciplinar decidirá sobre eventuais punições. Até lá, a entidade não divulgou previsão para o encerramento dos processos.