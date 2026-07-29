Diego Forlán, ídolo da seleção uruguaiaKevin Dietsch / Getty Images via AFP
Ídolo do Uruguai, Forlán acumulará funções até chegada de novo técnico
Ex-jogador comandará sub-20 e assumirá o time principal como interino
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