Diego Forlán, ídolo da seleção uruguaia - Kevin Dietsch / Getty Images via AFP

Diego Forlán, ídolo da seleção uruguaiaKevin Dietsch / Getty Images via AFP

Publicado 29/07/2026 22:50

Rio - Ídolo do Uruguai, Diego Forlán vai ter múltiplas funções no início do ciclo da Copa do Mundo de 2030. O ex-jogador vai comandar a categoria sub-20 e também o time principal como interino até a chegada de um novo técnico para o lugar de Marcelo Bielsa.

Diego Forlán desembarcou no Uruguai nesta quarta-feira (29) para assinar contrato e deve ser oficializado nos próximos dias. Na sequência, ele iniciará o planejamento para a Copa América de 2028 e a Copa do Mundo de 2030.

Em meio a isso, o Uruguai busca um novo treinador para o lugar de Marcelo Bielsa, que entregou o cargo após a eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo. Inicialmente, o favorito era Marcelo Broli, campeão mundial sub-20 com o Uruguai em 2023, mas as conversas não avançaram.

Será a terceira experiência de Diego Forlán como técnico. O ex-atacante iniciou a carreira no Peñarol, em 2020. Ao todo, foram 11 jogos, quatro vitórias, três empates e quatro derrotas. Em 2021, comandou o Atenas de San Carlos, da segunda divisão, com quatro vitórias, cinco empates e três derrotas em 12 jogos.