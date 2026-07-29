Samuel Lino, à esquerda, marcou no jogo entre Internacional e Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Samuel Lino, à esquerda, marcou no jogo entre Internacional e FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 29/07/2026 21:31 | Atualizado 30/07/2026 00:20

Porto Alegre - O Flamengo empatou com o Internacional por 1 a 1 no Beira-Rio, na noite desta quarta-feira (29), em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro teve um primeiro tempo decepcionante e viu o Colorado abrir o placar com Vitinho. A equipe de Leonardo Jardim continuou devendo na etapa complementar, mas conseguiu reagir para deixar tudo igual com Samuel Lino já na reta final.

O Rubro-Negro soma 39 pontos e segue na segunda posição do Campeonato Brasileiro.

O próximo adversário do Flamengo na competição será o Vitória. Os dois times vão se enfrentar apenas no dia 9 de agosto (um domingo), a partir das 19h30, no Maracanã, pela 22ª rodada do Brasileirão.

O jogo

O Flamengo fez um primeiro tempo ruim no Beira-Rio. Por mais que tenha encerrado a etapa inicial com mais posse de bola, o Rubro-Negro produziu muito pouco para realmente balançar a rede.

A equipe de Leonardo Jardim teve praticamente apenas uma boa chance no primeiro tempo, quando Pedro tabelou com Carrascal, que recebeu com liberdade para entrar na área. O colombiano finalizou cruzado, mas parou no goleiro Matheus Cunha.



O Colorado não se abateu pelo momento que vive na temporada, foi o melhor time do primeiro tempo e abriu o placar aos 27 minutos. Carbonero recebeu ótimo passe e ficou cara a cara com Rossi, que fez grande defesa. Jorginho, porém, não conseguiu ficar com a sobra. Melhor para Vitinho, que finalizou da entrada da área para colocar o Inter em vantagem. Varela ainda tentou evitar, mas sem sucesso.

Logo na sequência, Carbonero passou perto de ampliar a vantagem, mas mandou para fora. Posteriormente, após um cruzamento, a bola quase chegou até Alan Patrick, que tinha tudo para finalizar, mas Varela fez o corte de cabeça providencial.

No retorno do intervalo, o cenário era de um Flamengo que seguia com mais posse de bola, mas que continuava com muita dificuldade para ser perigoso. O Inter se defendia bem, mas chegava pouco na frente.

O cenário mudou já na reta final de partida, aos 34. Arrascaeta descolou ótimo passe para Pedro ficar cara cara com Matheus Cunha, que fez a defesa. A zaga do Inter não conseguiu afastar o perigo, e a bola chegou até a Arrascaeta, que tocou para Bruno Henrique. O camisa 27 caiu na área, mas conseguiu achar Samuel Lino. O camisa 16 finalizou de perna esquerda para balançar a rede.

O Rubro-Negro ficou devendo pela atuação que teve, mas evitou a derrota para o Colorado em Porto Alegre.

