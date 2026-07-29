José Boto conversou com William Bento, empresário de Luiz Henrique e irmão de Vitão, na terça - Reprodução / X

José Boto conversou com William Bento, empresário de Luiz Henrique e irmão de Vitão, na terçaReprodução / X

Publicado 29/07/2026 13:17 | Atualizado 29/07/2026 19:47

Porto Alegre - O diretor de futebol do Flamengo , José Boto, foi flagrado em encontro com o empresário de Luiz Henrique, o que aumentou as expectativas sobre a possível chegada do ponta. O ex-Botafogo tem 25 anos, defende o Zenit, da Rússia, e é um dos principais alvos do Mais Querido na janela.

A reunião entre os representantes foi flagrada pelo repórter Gabriel Orphão, do canal "Paparazzo Rubro-Negro", na noite da última terça-feira (28). O encontro aconteceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde o Flamengo enfrenta o Internacional nesta quarta (29), às 19h30 (de Brasília).

William Bento, empresário de Luiz Henrique, é irmão do zagueiro Vitão, e encontrou José Boto em trajes finos. Assim que o diretor do Flamengo percebeu que o aperto de mão entre os dois estava sendo registrado, pediu a um segurança do clube que impedisse a gravação. O gesto intensificou ainda mais os rumores.

Veja vídeo de Boto com o empresário de Luiz Henrique

EXCLUSIVO! O REPÓRTER @GabrielOrphao , DO CANAL @PapaRubroNegro , REGISTROU IMAGENS DO ENCONTRO ENTRE JOSÉ BOTO E O EMPRESÁRIO DO ATACANTE LUIZ HENRIQUE! REUNIÃO OCORREU NO HOTEL ONDE O CLUBE ESTÁ HOSPEDADO EM PORTO ALEGRE.



@GabrielOrphao | Equipe Paparazzo Rubro-Negro pic.twitter.com/CanlOAhk94 — Paparazzo Rubro-Negro (@PapaRubroNegro) July 29, 2026

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Pedro Logato