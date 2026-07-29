José Boto conversou com William Bento, empresário de Luiz Henrique e irmão de Vitão, na terçaReprodução / X

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João Vitor Cravo
Porto Alegre - O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, foi flagrado em encontro com o empresário de Luiz Henrique, o que aumentou as expectativas sobre a possível chegada do ponta. O ex-Botafogo tem 25 anos, defende o Zenit, da Rússia, e é um dos principais alvos do Mais Querido na janela. 
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A reunião entre os representantes foi flagrada pelo repórter Gabriel Orphão, do canal "Paparazzo Rubro-Negro", na noite da última terça-feira (28). O encontro aconteceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde o Flamengo enfrenta o Internacional nesta quarta (29), às 19h30 (de Brasília). 
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William Bento, empresário de Luiz Henrique, é irmão do zagueiro Vitão, e encontrou José Boto em trajes finos. Assim que o diretor do Flamengo percebeu que o aperto de mão entre os dois estava sendo registrado, pediu a um segurança do clube que impedisse a gravação. O gesto intensificou ainda mais os rumores.
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O sonho do Rubro-Negro nesta janela é reeditar a dupla que brilhou no Botafogo em 2024: Thiago Almada e Luiz Henrique. O anúncio do argentino parece ser questão de tempo. Por outro lado, as conversas com o brasileiro estão em fase inicial e têm a concorrência do Glorioso, que também tenta seu retorno.

Veja vídeo de Boto com o empresário de Luiz Henrique

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Pedro Logato
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José Boto conversou com William Bento, empresário de Luiz Henrique e irmão de Vitão, na terça
Luiz Henrique é jogador do Zenit, da Rússia, e defendeu o Brasil na Copa do Mundo