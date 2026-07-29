Luiz Araújo avança em processo de recuperação - Reprodução / Flamengo

Luiz Araújo avança em processo de recuperaçãoReprodução / Flamengo

Publicado 29/07/2026 19:30

Rio - Luiz Araújo deu mais um passo na recuperação da lesão no joelho esquerdo e está cada vez mais próximo de retornar ao Flamengo . O atacante iniciou, nesta quarta-feira (29), os trabalhos de corrida na esteira antigravitacional, que ajuda a controlar o impacto sobre as pernas e permite uma evolução gradual no tratamento.

O atacante sofreu a lesão no amistoso contra o Olimpia, na vitória do Rubro-Negro por 4 a 2. Na ocasião, Luiz Araújo sofreu uma torção no joelho após receber uma falta por trás, no segundo tempo da partida. O lance aconteceu pouco depois de o jogador entrar em campo, já na etapa final. Mesmo com dores, ele tentou permanecer em campo, mas precisou ser substituído minutos depois.

Luiz Araújo chegou ao Flamengo em 2023, após passagem pelo futebol europeu. Na atual temporada, disputou 26 jogos, sendo 12 como titular, marcou três gols e distribuiu duas assistências. Pelo Rubro-Negro, já conquistou uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro, uma Supercopa Rei, uma Copa do Brasil e três Campeonatos Cariocas.

O Flamengo retorna a campo nesta quarta-feira (29), contra o Internacional, em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio. No momento, o clube carioca ocupa a segunda colocação, com 38 pontos.

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob a supervisão de Rodrigo Souza