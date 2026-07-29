Luiz Araújo avança em processo de recuperaçãoReprodução / Flamengo

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Marcus Vinicius Balbino
Rio - Luiz Araújo deu mais um passo na recuperação da lesão no joelho esquerdo e está cada vez mais próximo de retornar ao Flamengo. O atacante iniciou, nesta quarta-feira (29), os trabalhos de corrida na esteira antigravitacional, que ajuda a controlar o impacto sobre as pernas e permite uma evolução gradual no tratamento.
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O atacante sofreu a lesão no amistoso contra o Olimpia, na vitória do Rubro-Negro por 4 a 2. Na ocasião, Luiz Araújo sofreu uma torção no joelho após receber uma falta por trás, no segundo tempo da partida. O lance aconteceu pouco depois de o jogador entrar em campo, já na etapa final. Mesmo com dores, ele tentou permanecer em campo, mas precisou ser substituído minutos depois.
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Luiz Araújo chegou ao Flamengo em 2023, após passagem pelo futebol europeu. Na atual temporada, disputou 26 jogos, sendo 12 como titular, marcou três gols e distribuiu duas assistências. Pelo Rubro-Negro, já conquistou uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro, uma Supercopa Rei, uma Copa do Brasil e três Campeonatos Cariocas.
O Flamengo retorna a campo nesta quarta-feira (29), contra o Internacional, em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio. No momento, o clube carioca ocupa a segunda colocação, com 38 pontos.
*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob a supervisão de Rodrigo Souza