José Boto é o diretor técnico de futebol do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Mais artigos de João Alexandre Borges
João Alexandre Borges
Rio - O diretor técnico de futebol do Flamengo, José Boto, adotou um discurso otimista ao falar de Thiago Almada. Em entrevista ao 'Prime Video' nesta quarta-feira (29), o português admitiu que não é uma contratação fácil, mas afirmou estar confiante.
"É um jogador que nos interessa e estamos a trabalhar. Não é uma contratação fácil, não é uma contratação fácil por vários motivos, mas estamos a trabalhar e estou confiante que vamos conseguir", disse Boto.
Leia mais: De La Cruz quer sair do Fla, e Peñarol tenta convencer dirigentes
No futebol brasileiro, Almada foi campeão do Brasileirão e da Libertadores pelo Botafogo em 2024. No início de 2025, ele reforçou o Lyon por empréstimo. Em julho daquele ano, o Atlético de Madrid anunciou a contratação do atleta.
Thiago Almada foi campeão da Copa do Mundo com a Argentina em 2022, no Catar. No torneio deste ano, também esteve com a Albiceleste na campanha do vice.