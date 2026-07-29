José Boto é o diretor técnico de futebol do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
Boto comenta negociação por Almada: 'Confiante que vamos conseguir'
O dirigente do Flamengo também citou que 'não é uma contratação fácil', mas mostrou otimismo
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