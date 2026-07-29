José Boto é o diretor técnico de futebol do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

José Boto é o diretor técnico de futebol do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 29/07/2026 22:20

Rio - O diretor técnico de futebol do Flamengo , José Boto, adotou um discurso otimista ao falar de Thiago Almada. Em entrevista ao 'Prime Video' nesta quarta-feira (29), o português admitiu que não é uma contratação fácil, mas afirmou estar confiante.

"É um jogador que nos interessa e estamos a trabalhar. Não é uma contratação fácil, não é uma contratação fácil por vários motivos, mas estamos a trabalhar e estou confiante que vamos conseguir", disse Boto.

No futebol brasileiro, Almada foi campeão do Brasileirão e da Libertadores pelo Botafogo em 2024. No início de 2025, ele reforçou o Lyon por empréstimo. Em julho daquele ano, o Atlético de Madrid anunciou a contratação do atleta.

Thiago Almada foi campeão da Copa do Mundo com a Argentina em 2022, no Catar. No torneio deste ano, também esteve com a Albiceleste na campanha do vice.