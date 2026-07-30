Palmeiras goleou o Vitória por 4 a 0 - Divulgação / Palmeiras

Palmeiras goleou o Vitória por 4 a 0Divulgação / Palmeiras

Publicado 30/07/2026 13:47

Rio - Um dia depois da goleada sobre o Vitória por 4 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras utilizou as redes sociais para se posicionar sobre um suposto favorecimento da arbitragem na partida . O clube paulista abordou alguns lances polêmicos do duelo.

Um deles, o Alviverde defendeu o meia-atacante Maurício, que segundo alguns críticos, deveria ter sido expulso por um choque com o zagueiro Cacá, do Vitória. Em outro lance também apontado, o Palmeiras também se pronunciou sobre um suposto pênalti não marcado em favor dos baianos.

O responsável por comandar a arbitragem foi Alex Gomes Stéfano, do Rio de Janeiro. O Vitória teve dois jogadores expulsos ainda na primeira etapa. O zagueiro Cacá e o lateral-esquerdo Luan Cândito.

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 47 pontos em 21 jogos e abriu oito de vantagem em relação ao vice-líder Flamengo. Porém, o atual campeão brasileiro tem uma partida a menos.

Confira a nota oficial:

“Não é a primeira vez (e certamente não será a última) que, em nome da verdade, precisamos combater falsas narrativas criadas para pressionar ainda mais a arbitragem nos jogos do Palmeiras e colocar em xeque uma vitória legítima obtida em campo.



Vamos nos ater aos fatos ocorridos na partida de ontem, em Salvador. O braço do meia Maurício acertou o rosto do zagueiro Cacá, razão pela qual o camisa 18 do Palmeiras foi advertido com o cartão amarelo. Não houve, contudo, força ou movimento adicional que justificasse uma recomendação do VAR para expulsão.



Foi diferente da entrada sofrida pelo atacante Arias que resultou na expulsão de Cacá. O carrinho do atleta do Vitória atingiu com violência a perna do colombiano, colocando em risco a sua integridade física.



Mais incompreensíveis, porém, são as reclamações sobre um possível pênalti não marcado para o Vitória no 2º tempo. Andreas Pereira nem sequer encostou no adversário, que se atirou com o objetivo de simular uma falta que não aconteceu.



Debates e divergências são saudáveis em qualquer ambiente democrático, como o futebol. Há que se tomar cuidado, no entanto, quando opiniões distorcem os fatos e servem a interesses de terceiros.



A verdade incontestável é que o Palmeiras faz uma das melhores campanhas da história do Brasileirão na Era dos Pontos Corridos. Somos a equipe com mais gols marcados e menos gols sofridos na competição até o momento, o que comprova a competência do nosso trabalho na atual temporada.



Sabemos que a nossa capacidade de competir em alto nível incomoda, mas seguimos firmes e focados em busca dos nossos objetivos.



Avanti, Palestra!”