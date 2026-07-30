Carlo Ancelotti promete chamar novos jogadores para a seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Carlo Ancelotti promete chamar novos jogadores para a seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 30/07/2026 12:32 | Atualizado 30/07/2026 12:32

entre 25 de setembro e 3 de outubro serão contra Austrália (duas vezes) e Índia.

seleção brasileira de Carlo Ancelott i já tem definido o início do caminho para o ciclo até a Copa do Mundo de 2030. A CBF confirmou que os amistosos

"Com esses três amistosos, vamos começar o novo ciclo para projetar a Seleção nos objetivos dos próximos anos, que são a Copa América de 2028 e a Copa do Mundo de 2030. Aproveitaremos para convocar novos jogadores para a Seleção, sobretudo jovens, que podem mostrar seu talento nos próximos anos", afirmou Ancelotti em comunicado da CBF.

Próximos jogos da seleção brasileira



O primeiro compromisso será contra a Austrália, no dia 25 de setembro, no Queensland Country Bank, em Townsville. O estádio tem capacidade para mais de 25 mil pessoas.



Os australianos voltam a ser os adversários da seleção brasileira quatro dias depois (29), Em Brisbane. Já em 3 de outubro será a vez de enfrentar a Índia, no primeiro confronto contra o adversário na história no Estádio Salt Lake, em Calcutá.



Chance de torneio em novembro



Além desses três adversários, a CBF já planeja a Data Fifa de novembro, que encerrará o ano de 2026. Uma das possibilidades mais próximos é a disputa de um torneio amistoso em Singapura. Além dos donos da casa, outros possíveis adversários são Paraguai e Japão, segundo a ESPN.



"Representar a Seleção Brasileira em qualquer jogo é de enorme responsabilidade, ainda mais no início de um novo ciclo, em que esperamos ter uma maior tranquilidade, para que justamente cheguemos em 2030 com uma equipe e um elenco bastante sólidos e melhores do que em 2026", disse o coordenador executivo geral de Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano.