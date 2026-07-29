Zinédine Zidane trabalhará pela primeira vez como técnico de uma seleçãoDivulgação / Seleção francesa
Zidane ganhará menos da metade do salário de Ancelotti na Seleção
Técnico assume seleção da França e volta a trabalhar na função após deixar o Real Madrid em 2021
Zidane ganhará menos da metade do salário de Ancelotti na Seleção
Técnico assume seleção da França e volta a trabalhar na função após deixar o Real Madrid em 2021
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