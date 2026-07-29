Zico tranquilizou seus fãsReprodução de Instagram
Apesar de uma das cidades atingidas ser Kashima, ela não tem relação com o clube homônimo onde o Galinho fez história e é o atual diretor técnico.
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Zico tranquilizou seus fãsReprodução de Instagram
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