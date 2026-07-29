Zico tranquilizou seus fãsReprodução de Instagram

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Hugo Perruso
Zico postou nas redes sociais um vídeo para atualizar sua situação em relação ao terremoto de magnitude 7,1 no sul do Japão, na terça-feira (28). O ídolo do Flamengo explicou que o desastre, que matou ao menos 13 pessoas e deixou centenas de feridos, foi longe de onde está com a família.

Apesar de uma das cidades atingidas ser Kashima, ela não tem relação com o clube homônimo onde o Galinho fez história e é o atual diretor técnico.
"Passando aqui para dar um pouquinho de tranquilidade e agradecer pela preocupação. Infelizmente aqui no Japão teve um terremoto de grandes proporções. A cidade também se chama Kashima, mas é no lado sul aqui do país. O Japão é composto por muitas ilhas, essa é em Kyushu, na província de Kumamoto. Estou na província de Hokkaido, no norte, bem distante", explicou.
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Zico confia em rápida recuperação de cidade

Zico também prestou solidariedade aos japoneses e mostrou confiança de que os estragos causados nas cidades atingidas serão resolvidos rapidamente.
"Lamentamos muito tudo que aconteceu e as pessoas afetadas. Pela estrutura que o Japão tem contra isso, logo logo tudo está recuperado. Estamos muito bem, tranquilos e sem preocupações", completou.

Sobre o terremoto no Japão

O terremoto, ocorrido às 16h27 (4h27 de Brasília) de terça-feira, na ilha de Kyushu, atingiu o nível máximo (7) na escala de intensidade sísmica Shindo. Essa é uma referência no Japão que mede a força com que os terremotos são sentidos, informou a Agência Meteorológica Japonesa (JMA).
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Houve desabamentos de ao menos 12 prédios, outros sofreram algum tipo de dano e dezenas de milhares de pessoas ficaram sem energia elétrica. Entre os casos mais graves estão um shopping de Kashima, cuja parte da estrutura desabou, e na fábrica da Nippon Paper Industries, em Yatsushiro, onde uma chaminé também caiu.