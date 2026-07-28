Terremoto causou desabamento de doze imóveisReprodução / X
BREAKING:— Ravinder Singh (@ravindraJourno) July 28, 2026
A powerful M7.1 earthquake just hit near Kumamoto, Japan, and a tsunami advisory is now in effect.
The shaking reached the top of Japan's intensity scale, meaning it was violent right at the epicenter.#japanearthquake #Japan#Earthquake pic.twitter.com/fxXxaOEPgD
O tremor, ocorrido às 16h27 (4h27 de Brasília) na ilha de Kyushu, atingiu o nível máximo (7) na escala de intensidade sísmica Shindo, uma referência no Japão que mede a força com que os terremotos são sentidos, informou a Agência Meteorológica Japonesa (JMA).
Um pouco antes, a primeira-ministra Sanae Takaichi afirmou que "várias pessoas ficaram feridas". "Quedas de energia e incêndios estão acontecendo em algumas áreas. Estradas e pontes foram danificadas e edifícios desabaram", acrescentou.
A JMA emitiu inicialmente um alerta de tsunami para ondas de até um metro de altura, mas suspendeu a advertência pouco depois.
"Quando o terremoto aconteceu, os tremores eram tão fortes que eu não conseguia ficar em pé", declarou um funcionário da emissora pública NHK na província de Kumamoto.
Mais de 45 mil residências e instalações estão sem energia elétrica no município de Kumamoto, segundo a operadora Kyushu Electric Power. A Autoridade Japonesa de Regulação Nuclear informou que não foi detectada nenhuma anomalia nas usinas nucleares da região.
Kumamoto foi afetada em 2016 por dois terremotos devastadores: o primeiro de 6,5 graus de magnitude, seguido, dois dias depois, por outro de 7,3 graus de magnitude. Os tremores deixaram 273 mortes e mais de 2.800 feridos.
O Japão é um dos países mais expostos a terremotos no mundo por estar localizado na união de quatro grandes placas tectônicas ao longo da borda ocidental do "Círculo de Fogo" do Pacífico. O arquipélago, que tem quase 125 milhões de habitantes, registra centenas de tremores todos os anos.
More than 50 people were injured in one of the prefectures on Kyushu Island in Japan after powerful 7,1 earthquakes— Visegrád 24 (@visegrad24) July 28, 2026
Japanese Prime Minister Sanae Takaichi reported that the tremors caused fires, damage to roads and bridges, as well as the collapse of buildings.
NHK reported… pic.twitter.com/hTFjhdZPl1
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