Policiais encontraram bebês na residência de um casal em Orange, no sul da França - Reprodução

Policiais encontraram bebês na residência de um casal em Orange, no sul da FrançaReprodução

Publicado 28/07/2026 07:32

Policiais encontraram ossadas de quatro bebês e o corpo de um quinto na residência de um casal em Orange, no sudoeste da França. Segundo informações divulgadas nesta terça-feira (28), os corpos estavam dentro de caixas de papelão.

A promotoria local informou que a polícia abriu uma investigação por assassinato após a descoberta em um apartamento no centro histórico da cidade na noite de segunda-feira (27).

Segundo o órgão, uma mulher, de 32 anos, havia dado à luz em casa a um bebê saudável no domingo (26), antes de ser levada ao hospital. A descoberta dos cadáveres aconteceu porque o marido, também de 32 anos, começou a revistar a residência, "após descobrir, mais uma vez e muito tarde, que sua parceira estava grávida", acrescentou a fonte.

O homem encontrou "o que pareciam ser restos humanos" e comunicou isso ao hospital, que alertou o Ministério Público. Um médico forense indicou que provavelmente pertenciam a cinco recém-nascidos.

Por enquanto, os motivos da tragédia são desconhecidos. Os investigadores ainda não falaram com a mãe, que segue hospitalizada após o parto.

O casal tinha ainda dois filhos de oito e nove anos, segundo o Ministério Público. Florent Jean, um vizinho, contou à reportagem que eles iam à escola primária local. A mãe "ia buscá-los na escola na hora do almoço para comer", e o companheiro dela ficava trabalhando o dia todo, disse.

Nesta terça-feira, várias bicicletas estavam apoiadas na grade da escada em frente ao apartamento, no segundo andar, enquanto a porta estava lacrada com fita vermelha.

Em fevereiro, uma mulher de 50 anos foi detida após a descoberta de dois bebês em seu congelador em Aillevillers-et-Lyaumont, no leste da França.

No caso francês mais grave de infanticídio, Dominique Cottrez foi condenada em 2015 a nove anos de prisão por matar oito recém-nascidos.