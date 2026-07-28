Policiais encontraram bebês na residência de um casal em Orange, no sul da FrançaReprodução
Cinco corpos de bebês são encontrados em casa, na França
Cadáveres estavam dentro de caixas de papelão
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