rump discursou no evento de instalação da General Motors nesta segunda-feiraReprodução / The White House
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