Vazamento de gás pode ter causado explosão em shopping após terremoto - Reprodução / X

Vazamento de gás pode ter causado explosão em shopping após terremotoReprodução / X

Publicado 29/07/2026 09:24

EXPLOSIÓN Y COLAPSO PARCIAL TRAS FUERTE TERREMOTO EN KUMAMOTO



Tras un terremoto de magnitud 7.1 en Japón, se produjo una explosión y un colapso parcial en el segundo piso del centro comercial Aeon Mall de Kumamoto.



Según los primeros informes, equipos… pic.twitter.com/iBWtRz0lLx — Quesdilla de Verdades Youtube (@QuesaVerdades) July 28, 2026

Uma explosão foi registrada no shopping aproximadamente 50 minutos depois do terremoto de magnitude 7,1 registrado no município de Kumamoto, sudoeste do país. O tremor na ilha de Kyushu provocou danos generalizados, derrubou residências, provocou incêndios e deixou dezenas de pessoas sem acesso à energia elétrica e ao fornecimento de água.



Akio Yoshika, presidente da empresa operadora do shopping center Aeon, disse que três pessoas morreram no local, na cidade de Kashima. Ele acrescentou que há três desaparecidos e uma pessoa em parada cardiorrespiratória.



"A causa [da explosão] está sendo investigada, mas possivelmente foi provocada por gás", declarou Keiji Ohno, executivo da Aeon.



As autoridades também confirmaram cinco mortes e quatro pessoas desaparecidas na fábrica da Nippon Paper Industries em Yatsushiro, onde uma chaminé desabou. Outras nove pessoas continuam desaparecidas na região, informaram as autoridades.



Mais 100 policiais, 450 bombeiros e 170 soldados participam das tarefas de resgate no Aeon Mall, segundo o porta-voz do governo, Minoru Kihara.



Abrigos

O porta-voz anunciou que mais de 9 mil pessoas passaram a noite em 506 abrigos. O governo também informou um balanço de sete pessoas gravemente feridas e 29 com ferimentos leves na região afetada pelo tremor.



"Foi o terremoto mais violento que já senti. As paredes e janelas ficaram danificadas. A porta principal, declarada patrimônio cultural nacional, desabou", lamentou Kanzo Matsumoto, de 73 anos, gerente de um hotel de águas termais em Yatsushiro.



"O fornecimento de água foi cortado e não estamos recebendo hóspedes. Temo que tenha um grande impacto no nosso turismo", desabafa Matsumoto.



O canal NHK informou que dois hospitais atenderam pelo menos 50 pacientes feridos cada. "Estão chegando pessoas com queimaduras e fraturas depois que ficaram presas sob escombros devido ao terremoto. As ambulâncias não param de trazer feridos", declarou um funcionário de um hospital.



O Exército japonês mobilizou 3,6 mil pessoas para as operações de resgate e enviou 20 aviões para avaliar os danos. A circulação dos trens de alta velocidade foi suspensa na região.



Sem luz

Nenhuma anomalia imediata foi detectada nas usinas nucleares da região, informou a Autoridade Reguladora Nuclear do Japão. Porém, nesta quarta-feira, 36.880 residências e instalações ainda estavam sem energia elétrica na província de Kumamoto, segundo a empresa Kyushu Electric Power.



Kumamoto foi afetada em 2016 por dois terremotos devastadores: um de magnitude 6,5, seguido dois dias depois por outro de magnitude 7,3. Os tremores deixaram 273 mortes e mais de 2.800 feridos.



O Japão é um dos países mais expostos a terremotos no mundo por estar localizado na união de quatro grandes placas tectônicas ao longo da borda ocidental do "Círculo de Fogo" do Pacífico.

