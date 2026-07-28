Valdir José Zorzo é dono do grupo sul-mato-grossense DallasInstagram/Reprodução
Bolívia apreende ouro ilegal em jatinho de empresário brasileiro
Valdir José Zorzo não estava a bordo e nega qualquer envolvimento
Bolívia apreende ouro ilegal em jatinho de empresário brasileiro
Valdir José Zorzo não estava a bordo e nega qualquer envolvimento
Nova presidente do Peru diz que militares liderarão combate ao crime
Keiko Fujimori, que substitui José María Balcázar, foi eleita para governar até 2031
Argentina minimiza crise diplomática com Brasil
Porta-voz diz que 'sempre houve insultos de ambos os lados'
Trump prorrogará emergência nacional sobre o Brasil por mais um ano
Aviso será publicado nesta quarta-feira (29) no diário oficial dos EUA
Ex-funcionária do governo colombiano acusa Petro de maus-tratos
Angie Rodríguez, antiga secretária-geral da Presidência, diz que foi ameaçada após denunciar corrupção
EUA 'terminarão o trabalho' no Irã se não houver acordo, diz Trump
Norte-americano afirmou que atacará 'principais pontes' caso Teerã rejeite entendimento sobre armas nucleares
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.