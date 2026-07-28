Em entrevista posterior à Rádio Mitre, da Argentina, Milei afirmou que o governo do Brasil, assim como o do México e o Partido Democrata dos Estados Unidos, haviam financiado uma suposta "campanha antiargentina", embora não tenha apresentado provas dessa acusação.
"Sempre houve insultos dos dois lados", afirmou Ravier ao minimizar o peso das declarações presidenciais na relação diplomática bilateral com o Brasil.
"Isso não vai impactar a parte diplomática", insistiu Ravier, apesar de o Itamaraty ter convocado para consultas seu embaixador em Buenos Aires em razão "das ofensas proferidas" pelo presidente argentino.
"Milei é um presidente, líder de um movimento que procura promover ideias pró-mercado. Os Bolsonaro são amigos e colegas nessa visão. Lula se opõe a essas ideias, e as diferenças são claras. Elas fazem parte de uma questão ideológica e política", acrescentou Ravier.
Com essas declarações, o presidente argentino "ofendeu dois Poderes, o povo e a democracia brasileiros", disse à AFP uma fonte diplomática do Brasil.