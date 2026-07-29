Segundo os EUA, ataques atingiram pontos de logística e depósitos de armas usados pelos grupos no Iraque - Reprodução / X

Segundo os EUA, ataques atingiram pontos de logística e depósitos de armas usados pelos grupos no IraqueReprodução / X

Publicado 29/07/2026 08:39

BREAKING: THEY HIT THE HEART OF THE HASHD.



CENTRAL COMMAND OF THE POPULAR MOBILIZATION FORCES IN BASRA IS ON FIRE RIGHT NOW.



Local Cameras Caught the Exact Moment the Sky Turned Orange.



Ammunition Started Cooking Off. Smoke Swallowed the Whole Area.



Tonight the… pic.twitter.com/7l5jNT3yo2 — (@Qais_99k2) July 29, 2026

Em postagem na rede X, o Centcom afirma que caças dos EUA e da Arábia Saudita atingiram múltiplos pontos de logística e depósitos de armas usados por esses grupos no leste do Iraque. A operação foi descrita como uma resposta a mais de 30 ataques com drones, supostamente direcionados pelo Irã, registrados nas últimas 72 horas.



O Ministério da Defesa saudita informou que os ataques em coordenação com os Estados Unidos tiveram como alvo, no Iraque, grupos apoiados pelo Irã. Segundo a pasta, não há desejo de elevar as tensões do conflito, porém o país irá responder a qualquer ameaça.



Uma fonte de segurança disse à Al Jazeera que houve uma explosão na sede das Forças de Mobilização Popular (PMF, na sigla em inglês) na província de Basra, no sul do país. As PMF, também conhecidas como Hashd al-Shaabi, são uma coalizão de grupos armados, muitos dos quais alinhados ao Irã.



A agência iraniana Fars News também informou sobre novos ataques saudita-americanos nas províncias iraquianas de Karbala. Em postagem na rede X, o Centcom afirma que caças dos EUA e da Arábia Saudita atingiram múltiplos pontos de logística e depósitos de armas usados por esses grupos no leste do Iraque. A operação foi descrita como uma resposta a mais de 30 ataques com drones, supostamente direcionados pelo Irã, registrados nas últimas 72 horas.O Ministério da Defesa saudita informou que os ataques em coordenação com os Estados Unidos tiveram como alvo, no Iraque, grupos apoiados pelo Irã. Segundo a pasta, não há desejo de elevar as tensões do conflito, porém o país irá responder a qualquer ameaça.Uma fonte de segurança disse à Al Jazeera que houve uma explosão na sede das Forças de Mobilização Popular (PMF, na sigla em inglês) na província de Basra, no sul do país. As PMF, também conhecidas como Hashd al-Shaabi, são uma coalizão de grupos armados, muitos dos quais alinhados ao Irã.A agência iraniana Fars News também informou sobre novos ataques saudita-americanos nas províncias iraquianas de Karbala.