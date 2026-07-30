O meia Bruno Guimarães, do Newcastle, se irritou pela postura da diretoria do clube em meio às negociações do jogador com o Arsenal. O atleta fez, há alguns meses, um "acordo amigável" com a promessa de que uma eventual saída do atleta seria facilitada, caso o time não conseguisse se classificar para a Liga dos Campeões 2026/27.
Já que a equipe terminou o Campeonato Inglês na 12ª posição, longe da zona de classificação para a competição continental, o atleta esperava não encontrar obstáculos para uma eventual saída. No entanto, as atitudes da diretoria desagradaram o jogador. A informação é do jornalista Bruno Andrade, da 'ESPN'.
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