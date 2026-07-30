Bruno Guimarães em ação durante jogo do Newcastle, no St. James' Park - Paul Ellis / AFP

Bruno Guimarães em ação durante jogo do Newcastle, no St. James' ParkPaul Ellis / AFP

Publicado 30/07/2026 11:20 | Atualizado 30/07/2026 11:21

O meia Bruno Guimarães, do Newcastle, se irritou pela postura da diretoria do clube em meio às negociações do jogador com o Arsenal . O atleta fez, há alguns meses, um "acordo amigável" com a promessa de que uma eventual saída do atleta seria facilitada, caso o time não conseguisse se classificar para a Liga dos Campeões 2026/27.

Já que a equipe terminou o Campeonato Inglês na 12ª posição, longe da zona de classificação para a competição continental, o atleta esperava não encontrar obstáculos para uma eventual saída. No entanto, as atitudes da diretoria desagradaram o jogador. A informação é do jornalista Bruno Andrade, da 'ESPN'.

O Arsenal é o principal interessado em Bruno Guimarães e ofereceu algo em torno de 75 milhões de libras (cerca de R$ 512 milhões), mas o Newcastle ainda não aceitou a proposta, o que incomodou o meia.



Até o técnico Eddie Howe, que recentemente foi demitido, demonstrou sua insatisfação com a forma como a diretoria está tratando o meia.



Apesar de tudo, o Arsenal pretende concluir a negociação no início de agosto e trata a transação como uma "questão de honra".