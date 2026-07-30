Thiago Silva em ação pelo Fluminense diante do Bahia, no MaracanãLucas Merçon / Fluminense FC
O argentino, que saiu no primeiro tempo, deixou o estádio com uma bota ortopédica na perna direita. Já o brasileiro, que havia sido preservado e entrou na vaga do companheiro, sentiu um desconforto na coxa direita na etapa final e abriu espaço para Igor Rabello.
Caso virem desfalques, Luis Zubeldía terá que quebrar a cabeça diante do Cruz-Maltino. Isso porque Millán é mais um zagueiro que está entregue ao departamento médico, com lesão na coxa direita. Jemmes, que se recupera de um problema na mesma região, já está em transição, mas não tem presença confirmada no clássico.
A partida de ida entre Fluminense e Vasco será no próximo sábado (1º), às 17h30 (de Brasília), no Maracanã. Para definir quem avança às quartas de final, a volta acontecerá na quarta-feira (5), às 21h30, no mesmo estádio. Em caso de igualdade no placar agregado, a decisão será nos pênaltis.
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