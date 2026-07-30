Zubeldía é o técnico do FluminenseLucas Merçon / Fluminense FC
Zubeldía aborda investigação e afirma que Lucho Acosta está bem
Treinador ressaltou que já houve uma conversa internamente
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Fluminense fica no empate sem gols com o Bahia no Maracanã
A equipe de Luis Zubeldía soma 34 pontos e aparece na quarta posição do Campeonato Brasileiro
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Jogo será nesta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã
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Jogo será nesta quarta-feira (29), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro
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