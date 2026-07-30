Zubeldía é o técnico do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense FC

Zubeldía é o técnico do FluminenseLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 30/07/2026 00:59 | Atualizado 30/07/2026 01:05

"Já conversamos internamente. Quando há uma notícia assim, é claro que repercute em todos os lados. O mais importante é confiar nas pessoas que temos sempre ao nosso lado. Nesse caso, nós sempre confiamos. Somos muito fechados, muito juntos. Às vezes, pode haver uma investigação sobre esse tema, que é um pouco delicado e que já aconteceu em muitos lugares".

"Inicia-se um processo de investigação sobre determinados nomes, alguns nomes aparecem e isso termina gerando uma bola de neve, mas o Lucho está bem. O mais importante é que estamos focados no que vem pela frente. É um assunto que está aí, mas que não nos preocupa, porque já conversamos entre nós".

Entenda o caso

A CBF recebeu um alerta da Sportradar por causa do alto índice de apostadores de que Lucho Acosta levaria um cartão amarelo na partida contra o Red Bull Bragantino, que aconteceu no último dia 17 de julho, no Maracanã. O jogo terminou empatado em 1 a 1.

Esse tipo de alerta é o gatilho para que os órgãos de fiscalização iniciem investigação mais profunda. O Fluminense confirmou que "recebeu notificação sigilosa da CBF sobre o fato".

Não há prova ou indício do envolvimento do atleta até o momento. Lucho Acosta nega qualquer participação em manipulação. O meio-campista segue participando dos treinos e foi titular na partida desta quarta-feira (29), contra o Bahia.