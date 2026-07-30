Fluminense de Luis Zubeldía não vive bom momento na temporada - Lucas Merçon/Fluminense

Fluminense de Luis Zubeldía não vive bom momento na temporadaLucas Merçon/Fluminense

Publicado 30/07/2026 09:57

desempenho ruim que já dura alguns meses e terá uma dura sequência de jogos que pode definir o seu futuro.

O Fluminense segue sem vencer no Brasileirão desde o retorno da parada para a Copa do Mundo e Luís Zubeldía virou o principal alvo da torcida. Xingado após o 0 a 0 com o Bahia , no Maracanã, o técnico vê a pressão aumentar diante doe terá umaque pode definir o seu futuro.

Em que pesem as chances desperdiçadas na quarta-feira (29), o Tricolor sofre com uma queda acentuada a partir de abril. Até março, era o "melhor futebol do Brasil", mas nas últimas 20 partidas só venceu seis vezes, com nove empates e cinco derrotas.

E de todas essas vitórias, cinco foram sobre adversários fracos: La Guaíra (Venezuela) e Bolívar (Bolívia), pela Libertadores, Operário-PR, pela Copa do Brasil, e Chapecoense e Santos, pelo Brasileirão. O mais forte foi o São Paulo, que vive uma crise.

"Evidentemente, os resultados não foram os que queríamos e, assim, vamos perdendo pontos. Os empates não ajudam muito. Mas me parece que hoje (quarta-feira) a equipe mereceu muito mais. Apesar de todas as limitações, merecemos vencer e buscamos o resultado até o último minuto. Se analisarmos as últimas cinco rodadas, perdemos muitos pontos, e é normal que existam críticas", disse Zubeldía.



Os próximos jogos do Fluminense

Se não bastasse o momento ruim de resultados, com cinco rodadas sem vencer no Brasileirão, os próximos seis jogos serão complicados para o Fluminense. O time terá quatro confrontos em dois mata-matas, clássicos e o líder Palmeiras.

A difícil sequência começa com os dois jogos contra o Vasco, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Depois de jogar no sábado (1º de agosto) e na quarta (5), o time de Zubeldía terá que enfrentar o Botafogo, no Nilton Santos, dia 8, pelo Brasileirão.

Na sequência, recebe o Independiente Rivadávia (11 de agosto) e o líder Palmeiras (15) e vai à Argentina decidir a vaga às quartas de final da Libertadores (18).

Diante do cenário atual, o desempenho nos torneios de mata-mata será decisivo para a permanência ou não de Zubeldía.



