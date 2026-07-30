Hulk durante o jogo contra o Bahia, nesta quarta-feira (29) - Lucas Merçon / Fluminense

Hulk durante o jogo contra o Bahia, nesta quarta-feira (29)Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 30/07/2026 07:41 | Atualizado 30/07/2026 09:53





O camisa 7 recebeu cobranças por ter perdido um gol cara a cara, aos 11 minutos, na entrada da pequena área. Além disso, ele também perdeu a bola algumas vezes e deu passes errados que irritaram os tricolores no Maracanã.



Até o momento, Hulk marcou dois gols em cinco partidas pelo novo clube, ambos de pênalti, contra o próprio Bahia, em amistoso no último dia 12 de julho, e o Grêmio, no último domingo (26), pelo Brasileirão. Mesmo assim, o atacante ainda entrega atuações apagadas.



LEIA MAIS: Zubeldía aborda investigação e afirma que Lucho Acosta está bem Rio — O atacante Hulk, principal reforço do Fluminense para a sequência da temporada, ainda não atingiu sua melhor versão. O jogador teve uma atuação ruim no empate em 0 a 0 com o Bahia , na noite desta quarta-feira (29), e foi vaiado pela torcida ao ser substituído no segundo tempo.O camisa 7 recebeu cobranças por ter perdido um gol cara a cara, aos 11 minutos, na entrada da pequena área. Além disso, ele também perdeu a bola algumas vezes e deu passes errados que irritaram os tricolores no Maracanã.Até o momento, Hulk marcou dois gols em cinco partidas pelo novo clube, ambos de pênalti, contra o próprio Bahia, em amistoso no último dia 12 de julho, e o Grêmio, no último domingo (26), pelo Brasileirão. Mesmo assim, o atacante ainda entrega atuações apagadas.

'Precisamos ser pacientes'

Após o confronto, o técnico Luis Zubeldía comentou sobre a situação do atleta. Ele disse que todos os jogadores podem precisar de um período de adaptação, mas a comissão técnica optou por utilizá-lo rapidamente para o camisa 7 se adaptar o mais rápido possível.



"Ele deveria ter sido titular nos últimos dois jogos. Então parece que precisamos ser um pouco mais pacientes com ele. Mais do que comigo, já que sou o treinador e sempre o avaliamos após cada partida. Mas é mais justo com o jogador. Em todo caso, ele é um jogador mais importante e pode oferecer soluções", disse.

Próximo compromisso

O Fluminense volta a campo neste sábado (1º) para enfrentar o Vasco, no Maracanã, às 17h30, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.