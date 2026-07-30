Hulk durante o jogo contra o Bahia, nesta quarta-feira (29)Lucas Merçon / Fluminense
O camisa 7 recebeu cobranças por ter perdido um gol cara a cara, aos 11 minutos, na entrada da pequena área. Além disso, ele também perdeu a bola algumas vezes e deu passes errados que irritaram os tricolores no Maracanã.
Até o momento, Hulk marcou dois gols em cinco partidas pelo novo clube, ambos de pênalti, contra o próprio Bahia, em amistoso no último dia 12 de julho, e o Grêmio, no último domingo (26), pelo Brasileirão. Mesmo assim, o atacante ainda entrega atuações apagadas.
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'Precisamos ser pacientes'
"Ele deveria ter sido titular nos últimos dois jogos. Então parece que precisamos ser um pouco mais pacientes com ele. Mais do que comigo, já que sou o treinador e sempre o avaliamos após cada partida. Mas é mais justo com o jogador. Em todo caso, ele é um jogador mais importante e pode oferecer soluções", disse.
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