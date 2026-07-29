Roberto Mancini, novo técnico da seleção italiana - Tiziana Fabi / AFP

Roberto Mancini, novo técnico da seleção italianaTiziana Fabi / AFP

Publicado 29/07/2026 17:30 | Atualizado 29/07/2026 19:36

Roberto Mancini foi apresentado nesta quarta-feira (29) como novo técnico da seleção italiana. O treinador iniciou oficialmente sua segunda passagem pela Azzurra e retorna ao cargo com a missão de reconstruir a equipe após a terceira ausência consecutiva em Copas do Mundo. Itália -foi apresentado nesta quarta-feira (29) como novo técnico da seleção italiana. O treinador iniciou oficialmente sua segunda passagem pela Azzurra e retorna ao cargo com a missão de reconstruir a equipe após a terceira ausência consecutiva em Copas do Mundo.

Durante a apresentação, Mancini lamentou a forma como deixou o comando da seleção em 2023. Ele ainda afirmou que a saída poderia ter sido evitada e demonstrou confiança no atual grupo de jogadores.

"Sobre o que aconteceu comigo alguns anos atrás, houve uma falha de comunicação com o presidente Gravina. Se tivéssemos conversado, tudo teria sido diferente. Lamento muito. Para mim, vestir a camisa da seleção sempre foi algo muito importante."

Além de buscar a classificação para o próximo Mundial, Mancini quer implantar uma identidade de jogo desde as categorias de base. Segundo o treinador, as equipes a partir do sub-18 devem atuar com o mesmo sistema tático.

"Estou aqui para trazer a Itália de volta ao lugar que ela merece. Independentemente do que aconteceu em 2023, o objetivo é sempre vencer e jogar bem. Estou convencido de que os jogadores estão à altura e que são bons, especialmente os jovens", completou.

Campeão da Eurocopa de 2021, a última grande conquista da Itália, ele também revelou o desejo de permanecer no cargo por um longo período.

"Quero ganhar um ou dois troféus importantes. Gostaria de construir um projeto com a seleção nacional. E, se possível, ficar para além do meu contrato", concluiu.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Rodrigo Souza