Rayan em treino da Seleção na Copa - Rafael Ribeiro / CBF

Rayan em treino da Seleção na Copa Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 29/07/2026 18:20

Além do gigante de Madri, outras grandes equipes do futebol europeu também observam Rayan. Bayer, PSG e Arsenal também desejam o atleta. O Liverpool figura na lista, mas o interesse dos Reds é mais antigo.

No começo do ano, o Bournemouth acertou a contratação de Rayan, junto ao Vasco. O valor envolvido na transferência foi de 35 milhões de euros (aproximadamente R$ 219 milhões).

Pelo clube inglês, Rayan entrou em campo em 15 jogos, anotou cinco gols e deu duas assistências. Na Copa do Mundo, ele participou de quatro partidas e deu um passe para gol.