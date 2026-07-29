Rayan em treino da Seleção na Copa Rafael Ribeiro / CBF

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Rio - Titular da seleção brasileira em três dos cinco jogos na Copa do Mundo, o atacante Rayan, de 19 anos, entrou na mira do Real Madrid. De acordo com informações do jornal inglês "The Sun", o clube espanhol é um dos interessados no futebol do jovem.
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Além do gigante de Madri, outras grandes equipes do futebol europeu também observam Rayan. Bayer, PSG e Arsenal também desejam o atleta. O Liverpool figura na lista, mas o interesse dos Reds é mais antigo.
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No começo do ano, o Bournemouth acertou a contratação de Rayan, junto ao Vasco. O valor envolvido na transferência foi de 35 milhões de euros (aproximadamente R$ 219 milhões).
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Pelo clube inglês, Rayan entrou em campo em 15 jogos, anotou cinco gols e deu duas assistências. Na Copa do Mundo, ele participou de quatro partidas e deu um passe para gol.