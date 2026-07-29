Neymar declarando no pós jogo, do Santos, que não joga mais pela seleção - Reprodução/X @futebol_info

Neymar declarando no pós jogo, do Santos, que não joga mais pela seleçãoReprodução/X @futebol_info

Publicado 29/07/2026 13:16 | Atualizado 29/07/2026 14:14

Rio - O camisa 10 do Santos, Neymar, de 34 anos, declarou após vitória do clube por 4 a 2, sobre o Universidad Central, pelos playfoffs da Sul-Americana, na última terça-feira (28), que não vai mais jogar pela Seleção Brasileira . A confirmação do craque dividiu opiniões nas redes sociais.

Uma parcela maior comemorou a despedida do Neymar, por considerarem que o ciclo já havia se encerrado há algum tempo. Enquanto isso, por outro lado, alguns internautas lamentaram muito a aposentadoria, e inclusive consideraram uma decisão precoce.



"Não, não vai ter. Acho que meu momento na Seleção já foi. Fiz história ali. Dei meu sangue pela Amarelinha, mas eu acho que não quero mais, não.” disse Neymar.

Atenção! Neymar praticamente ENCERRA seu ciclo na Seleção Brasileira:



“Não, não vai ter. Acho que meu momento na Seleção Brasileira já foi. Fiz história ali. Dei meu sangue pela Amarelinha, mas eu acho que não quero mais, não.”



@lucas_musetti pic.twitter.com/1AGNSeIUZG — Planeta do Futebol (@futebol_info) July 29, 2026

"Enquanto tiver um "EU ACHO" na boca do Neymar ainda haverá esperança no torcedor brasileiro. Ele vai mudar de ideia e trazer o HEXA pra gente em 2030..." um usuário postou por meio do "X", o antigo Twitter.

Em resposta, outro internauta rebateu: "Não sei o que é pior, se é você não aceitar que Neymar já passou o tempo na seleção brasileira, ou achar mesmo que com 38 anos ele vai resolver alguma coisa, Neymar não tem capacidade de fazer o que Messi fez".

A questão surgiu na coletiva pós-jogo após o, ex-companheiro de seleção, Lucas Moura ter falado , ao longo da semana anterior, sobre a situação: “Eu tenho a esperança de que o Neymar chegue lá. O Neymar tem totais condições de chegar na Copa de 2030. Depende exclusivamente dele”.

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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato