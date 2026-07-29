Ayyoub Bouaddi pela seleção de Marrocos - Divulgação / Marrocos

Ayyoub Bouaddi pela seleção de MarrocosDivulgação / Marrocos

Publicado 29/07/2026 12:35

Rio - Com a possível saída de Rodri, eleito o craque da Copa do Mundo, que negocia com o Real Madrid, o Manchester City está se antecipando e buscando um possível substituto. O clube inglês avançou nas negociações pelo meia Ayyoub Bouaddi, que defende o Lille. As informações são do jornalista Fabrizio Romano.

Os valores não foram divulgados, mas o Manchester City está bem otimista em relação a um desfecho positivo ainda nesta janela de transferência, ou talvez na da virada de 2026 para 2027.

O jovem, de 18 anos, foi um dos destaques da seleção de Marrocos, que na Copa do Mundo foi até as quartas de final, sendo eliminada pela França. Na partida contra o Brasil, na estreia da competição, o jovem teve uma atuação excelente.

Ayyoub Bouaddi nasceu na França e fez toda a base defendendo a seleção francesa, mas optou por jogar profissionalmente pelo Marrocos, nação dos seus pais. O jovem se profissionalizou em 2023, com apenas 16 anos. No total, entrou em campo em 90 jogos, não anotou nenhum gol e tem três assistências.