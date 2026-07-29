Troféu da Copa do BrasilLucas Figueiredo / CBF

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João Vitor Cravo
Rio - Após a primeira Copa do Mundo sem hegemonia da Globo nas transmissões, mudanças seguem acontecendo no mercado. A CBF procurou a Record, que já detém um jogo por rodada no Brasileirão, para oferecê-la a chance de também assumir partidas da Copa do Brasil, segundo a 'Folha de São Paulo'.
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Outras emissoras, como a própria Globo, além de Amazon (Prime), SBT e ESPN, foram procuradas pela entidade. A maior surpresa foi a ausência de qualquer contato com a CazéTV, canal que transmitiu 100% dos jogos do Mundial, sendo alguns com exclusividade.
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Atualmente, estão em negociação os direitos de transmissão da Copa do Brasil de 2027 a 2030. A CBF espera arrecadar um montante total de R$ 1 bilhão com as transações e quer acertar com as empresas já em agosto.
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Feitas as procuras, a CBF deve receber ofertas em breve e avaliar a melhor combinação. No Brasileirão, por exemplo, os direitos são divididos entre Globo, que tem a esmagadora maioria, Record, CazéTV e Prime Video. No entanto, ainda que improvável, a chance de um monopólio não está descartada.
*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de João Alexandre Borges