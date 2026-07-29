Gabigol falou sobre as cobranças de Neymar ao elenco do Santos depois do empate em 2 a 2 com a Chapecoense, na Vila Belmiro, no sábado (25). O atacante comentou o ocorrido após a vitória por 4 a 2 sobre a Universidad Central, da Venezuela, na última terça-feira (28), pelos playoffs da Copa Sul-Americana.
“Cobranças são normais. O Neymar, pelo tamanho dele, tem obrigação de fazer isso. É um dos nossos líderes, é o capitão. Pelo tamanho que tem e os cliques que dá, é tudo aumentado. Temos que blindá-lo”, disse o centroavante, ao ‘SBT’.
Ele garantiu que está tudo certo no vestiário: “Estamos felizes e temos muitos jogos pela frente”.
Os próximos compromissos do Santos serão contra o Remo, pelas oitavas de final Copa do Brasil. A partida de ida acontecerá no sábado (1º), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro. A volta está marcada para terça-feira (4), às 21h30, no Mangueirão.
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