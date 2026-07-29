Camisa 9 foi campeão da Libertadores e do Brasileirão com o GloriosoVitor Silva/Botafogo

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João Vitor Cravo
Recife - O Sport segue em busca de reforços de peso na janela de transferências. Além de monitorar Ganso, do Fluminense, o clube pernambucano negocia com um atacante que brilhou no Botafogo. A bola da vez é Tiquinho Soares, que está sem clube desde que rescindiu com o Santos em meados de julho.
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Diferente da situação do meia tricolor, que ainda não passou de uma sondagem, as negociações com o ex-Glorioso já estão mais avançadas. A possibilidade de contratar o centroavante de 35 anos sem custos agrada o Sport, que disputa a Série B nesta temporada e tem um orçamento mais reduzido.
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O luso-brasileiro atuou pelo Botafogo entre agosto de 2022 e janeiro de 2025. No período, foi artilheiro conjunto da Copa do Brasil de 2023 e segundo maior marcador no Brasileirão daquele ano. Esta foi sua temporada de maior destaque com a camisa alvinegra.
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Sem espaço com a chegada de Igor Jesus, Tiquinho participou dos títulos do Brasileiro e da Libertadores em 2024, e deixou o clube no começo do ano seguinte. Agora, após passagem apagada no Santos e empréstimo curto ao Mirassol, o atacante rescindiu seu contrato na Justiça, devido a salários atrasados.
*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Rodrigo Souza