Camisa 9 foi campeão da Libertadores e do Brasileirão com o GloriosoVitor Silva/Botafogo
Além de Ganso, Sport negocia com ex-atacante do Botafogo
Centroavante está livre no mercado
Seleção fechará temporada com amistosos na Austrália, Índia e Singapura
CBF tem conversas bem encaminhadas com adversários
Bruno Guimarães promove festa no Brasil e repercute nas redes sociais
Jogador recebeu familiares, amigos e o cantor Belo antes da volta à Inglaterra
Cucurella aparece de visual novo e surpreende torcedores nas redes
Campeão mundial mudou antes de apresentação ao Real
Alemanha quer se candidatar para ser sede da Copa do Mundo
Dirigente confirma interesse para país receber torneio pela terceira vez na histórkia
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Atacante, de 34 anos, oficializou que não joga mais com a 'Amarelinha'
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