Camisa 9 foi campeão da Libertadores e do Brasileirão com o Glorioso - Vitor Silva/Botafogo

Camisa 9 foi campeão da Libertadores e do Brasileirão com o GloriosoVitor Silva/Botafogo

Publicado 29/07/2026 15:43 | Atualizado 29/07/2026 16:20

Recife - O Sport segue em busca de reforços de peso na janela de transferências. Além de monitorar Ganso, do Fluminense , o clube pernambucano negocia com um atacante que brilhou no Botafogo. A bola da vez é Tiquinho Soares, que está sem clube desde que rescindiu com o Santos em meados de julho.

Diferente da situação do meia tricolor, que ainda não passou de uma sondagem, as negociações com o ex-Glorioso já estão mais avançadas. A possibilidade de contratar o centroavante de 35 anos sem custos agrada o Sport, que disputa a Série B nesta temporada e tem um orçamento mais reduzido.

O luso-brasileiro atuou pelo Botafogo entre agosto de 2022 e janeiro de 2025. No período, foi artilheiro conjunto da Copa do Brasil de 2023 e segundo maior marcador no Brasileirão daquele ano. Esta foi sua temporada de maior destaque com a camisa alvinegra.

Sem espaço com a chegada de Igor Jesus, Tiquinho participou dos títulos do Brasileiro e da Libertadores em 2024, e deixou o clube no começo do ano seguinte. Agora, após passagem apagada no Santos e empréstimo curto ao Mirassol, o atacante rescindiu seu contrato na Justiça, devido a salários atrasados.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Rodrigo Souza