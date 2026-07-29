Neto é apresentador da BandReprodução/Band
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Atacante, de 34 anos, oficializou que não joga mais com a 'Amarelinha'
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