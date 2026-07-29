Neto é apresentador da Band - Reprodução/Band

Neto é apresentador da BandReprodução/Band

Publicado 29/07/2026 15:36

Rio - O apresentador da Band, Neto, voltou a fazer críticas em relação a Neymar. Desta vez, o ídolo do Corinthians abordou o fim do ciclo do camisa 10 na seleção brasileira e afirmou que o jogador do Santos fez parte de uma das piores eras do futebol do país.

"Em termos de Seleção, os seus números são vergonhosos, Neymar. Você não jogou nada. Você teve quatro Copas do Mundo e não disputou uma final. Você ganhou uma Copa das Confederações, que nem existe mais, e uma medalha olímpica contra o terceiro time da Alemanha. O Neymar é um dos piores atacantes da história na Seleção Brasileira. Aí vem os gols…mas qual gol vocês fez na semifinal (de Copa do Mundo)? Quatro Copas, nove gols…média de dois gols por Copa. Isso é vergonhoso!", disse Neto.

Depois da vitória do Santos sobre o Central de Venezuela (UCV) por 4 a 2, pela Sul-Americana, na última terça-feira (28), o atacante oficializou o fim do seu ciclo na seleção brasileira.

"Acho que meu momento na seleção brasileira já foi. Fiz história ali. Dei meu sangue pela Amarelinha, mas eu acho que não quero mais, não", afirmou.