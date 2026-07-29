Endrick e Rudiger iniciaram os treinos de pré-temporada no Real MadridDivulgação/Real Madrid
Endrick se reapresenta ao Real Madrid sob risco de novo empréstimo
Atacante de 20 anos terá futuro definido durante a pré-temporada e terá de agradar a José Mourinho
Nova chance de Endrick depois de empréstimo
Possíveis saídas no Real Madrid
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