Endrick e Rudiger iniciaram os treinos de pré-temporada no Real MadridDivulgação/Real Madrid

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Hugo Perruso
A volta de Endrick ao Real Madrid, nesta quarta-feira (29), veio com uma dúvida grande: quanto tempo vai ficar? O atacante se reapresentou no centro de treinamento de Valdebebas, assim como Rudiger, passou por exames médicos e iniciou os trabalhos físicos antes de se colocar à disposição de José Mourinho.
O técnico português vai observar o brasileiro e Gonzalo Garcia ao longo da pré-temporada antes de decidir quem vai para um novo empréstimo. Quem ficar deve ser reserva de Mbappé.
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Nova chance de Endrick depois de empréstimo

Sem oportunidades na primeira passagem pelo Real Madrid, Endrick volta de empréstimo do Lyon onde atuou na segunda parte da temporada passada. Na França, balançou as redes oito vezes e deu nove assistências em 21 partidas, o que o fez voltar à seleção brasileira.

Possíveis saídas no Real Madrid

Além de Endrick ou Gonzalo Garcia, o clube espanhol também tem planos para liberar outros nomes e abrir espaço no elenco. Afinal, chegaram quatro reforços para 2026/27 (Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté e Bernardo Silva) e há negociação com mais jogadores.
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Desta maneira, Camavinga está fora dos planos iniciais e deve ser vendido. Outro jogador nessa lista é Franco Mastantuono, que será emprestado.